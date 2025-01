La lista nera di Sergio Conceicao: fuori dal Milan con effetto immediato

Sergio Conceicao, alla sua prima da allenatore del Milan, ha conquistato la qualificazione alla finale di Supercoppa italiana riuscendo a battere la Juventus per 2-1.

Il tecnico è costantemente in contatto con la dirigenza per cercare di capire quali possano essere i colpi da portare in rosa per migliorare l’organico a sua disposizione.

Oltre agli acquisti il Milan dovrà valutare le cessioni da chiudere durante il mese di gennaio ed il tecnico portoghese avrebbe già stilato la lista di calciatori pronti a salutare Milanello. Dalla prima partita in rossonero sono arrivate già le prime indicazioni con l’ex tecnico del Porto che ha fatto capire chi potrà essere importante per lui e chi meno. Sono tre i giocatori che appaiono sulla lista dei partenti, pronti a salutare il Milan in caso di offerte concrete nei loro confronti.

Calciomercato, Conceicao pronto a salutare tre giocatori al Milan

Davide Calabria, Luka Jovic e Noah Okafor sono sulla lista dei partenti in casa Milan. Sergio Conceicao ha dato il suo ok alla cessione dei tre per cercare di snellire l’organico e provare poi a portare una nuova pedina in rossonero.

Il terzino destro è ormai fuori dai piani del Milan con le trattative per il rinnovo del contratto che sono andate a scemare nel corso dei mesi scorsi. Il giocatore si trova quindi vicino alla fine del suo accordo con il club e a giugno sarà libero di accordarsi con una nuova società. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe cercare di cedere il terzino già a gennaio per provare a monetizzare quanto possibile dalla sua partenza “accontentandosi” di circa 3 milioni di euro.

Luka Jovic non è ancora al meglio per quello che riguarda la condizione fisica con il serbo che potrebbe salutare a costo zero durante il mese di gennaio. Il club sarebbe felice di liberarsi del suo ingaggio anche se al momento mancano le proposte concrete nei suoi confronti. C’è stato un tentativo del Torino ma i granata sembrano aver virato in maniera decisa su Arnautovic.

Okafor sta vivendo una prima parte di stagione difficile per quello che riguarda gli infortuni. L’esplosione di Alex Jimenez rischia però di togliergli ulteriore spazio in campo e lo svizzero è pronto a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione. In Italia la Roma e la Lazio hanno pensato a lui anche se resta un affare difficile per via dell’alto ingaggio che percepisce la punta elvetica in rossonero.