Lo sgambetto ai nerazzurri di Simeone dopo la Supercoppa

Diego Simeone e l’Atletico Madrid valutano un grande colpo, già nel mese di gennaio: scippo ai nerazzurri, così può concretizzarsi la clamorosa operazione di mercato

Gennaio è da sempre il palcoscenico di occasioni che, a costi contenuti, risultano decisivi per le big di tutta Europa. Tra le società che sembrerebbero essere già particolarmente attive in questi giorni vi è sicuramente l’Atletico Madrid: Diego Simeone ha le idee chiare su come e dove rinforzare la sua squadra.

Il club di Cerezo è sempre stato particolarmente attento alle finanze ma riuscendo, bene o male, sempre ad accontentare il tecnico argentino. Il ‘Cholo’ come spesso è capitato negli ultimi anni avrebbe individuato uno dei potenziali rinforzi dalla Serie A. L’Atletico sta vivendo una stagione più che positiva, è ad un passo dalla vetta nella Liga attualmente occupata dal Real Madrid. Un duello che, a distanza, proseguirà fino alla fine.

Ecco perché l’allenatore starebbe pensando ai prossimi rinforzi. In questo caso l’ultimissima indiscrezione che arriva dalla Spagna risuona come un fulmine a ciel sereno per un club di Serie A. Simeone è pronto a scippare i nerazzurri e a prendersi subito uno dei gioielli che sta facendo grandi cose in Serie A. Ecco lo scenario: può davvero dire addio.

Addio ai nerazzurri: all’Atletico Madrid a gennaio

‘Fichajes.net’ parla di una clamorosa possibilità che farebbe sì felice Diego Simeone e i tifosi dell’Atletico Madrid nel mese di gennaio ma – allo stesso tempo – manderebbe su tutte le furie Gian Piero Gasperini e quelli dell’Atalanta: i ‘Colchoneros’ vogliono un pezzo pregiato della ‘Dea’.

Si tratta di Isak Hien, difensore centrale classe 1999 che sta facendo benissimo in maglia nerazzurra. Il 25enne arrivato dall’Hellas Verona un anno fa per 8,5 milioni di euro adesso è finito in cima alla lista dei desideri del ‘Cholo’ che vuole rimpolpare la retroguardia della squadra spagnola e stravede per Hien. Abile nel gioco aereo, il difensore ha collezionato ben 23 presenze complessive con la maglia dell’Atalanta tra campionato e coppe, con 1764′ in campo. L’Atalanta non sembrerebbe intenzionata a cederlo già entro fine mese e vorrebbe riparlarne in estate, a bocce ferme, quando in casa nerazzurra si lavorerà alla costruzione della nuova squadra.

Per il momento, dunque, almeno nelle volontà iniziali della dirigenza bergamasca vi sarebbe quella di resistere all’assalto spagnolo. Ma se la proposta dell’Atletico Madrid dovesse risultare concreta – Hien viene valutato al momento intorno ai 25-30 milioni di euro – allora tutto potrebbe cambiare. Con buona pace di Gasperini ed i tifosi dell’Atalanta, a sorridere in quel caso potrebbe essere Simeone. La minaccia dell’Atletico Madrid è incombente: Hien può davvero lasciare la Serie A nel mese di gennaio.