Pronto a tradire il Milan: il futuro è alla Juve

Un giocatore del Milan è destinato a lasciare la squadra durante il mercato invernale. Lo vuole la Juventus: il matrimonio è una questione di giorni.

E’ tornato a sorridere il Milan grazie alla vittoria ottenuta ai danni della Juventus in Supercoppa Italiana e alla conseguente qualificazione alla finale di lunedì contro l’Inter. La cura Sergio Conceicao ha prodotto subito gli effetti sperati: dopo un primo tempo deludente, il tecnico portoghese ha modificato l’assetto iniziale apportando varianti tattiche che hanno mandato fuori giri i bianconeri. Tutti contenti, quindi, nell’ambiente rossonero? Non proprio. Un giocatore, infatti, sta progettando di lasciare la squadra per sbarcare proprio a Torino.

Parliamo di Davide Calabria, divenuto ormai quasi un separato in casa alla luce del poco spazio ricevuto in questi mesi. Il capitano, sotto la gestione di Paulo Fonseca, ha totalizzato appena 10 presenze complessive per un totale di 496 minuti trascorsi in campo. Il 28enne ha continuato a vestire i panni della riserva anche nella gara disputata venerdì a Riad, con Conceicao che ha preferito dare fiducia ad Emerson Royal. Le parti, di conseguenza, si diranno addio nel giro di qualche giorno.

Il contratto del terzino, infatti, scade il 30 giugno ed il rinnovo non rientra nei piani del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, pronto a venderlo subito così da incamerare risorse fresche e scongiurarne la partenza a parametro zero. Diverse le squadre che, di recente, si sono fatte avanti: è il caso, ad esempio, del Como autore di alcuni sondaggi esplorativi volti a verificare la fattibilità dell’operazione e la disponibilità del classe 1996 a trasferirsi in riva al lago. I lariani, in queste ore, sono stati però sorpassati dalla Vecchia Signora alla ricerca di un erede dell’epurato Danilo (molto vicino al Napoli).

Mercato Milan, Calabria verso l’addio: lo aspetta la Juventus

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, si è iscritto alla lista valutando in maniera concreta l’idea di regalarlo subito a Thiago Motta. Il profilo di Calabria piace molto al manager attratto dalla possibilità di aggiungere alla rosa un elemento di grande esperienza, abituato a disputare gare ad alta intensità, in grado di ricoprire più ruoli e ancora giovane (ha 28 anni). Il tutto, a costi relativamente contenuti.

Ora resta da vedere in che modo proseguiranno le interlocuzioni tra le società. Calabria, dal canto suo, si prepara a svuotare il suo l’armadietto e a salutare la compagnia. Nel suo futuro, salvo sorprese, c’è la Juventus.