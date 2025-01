Scambio con Osimhen e addio Juve: è già fuori

Victor Osimhen tra i principali obiettivi dei bianconeri e di Giuntoli, ma lo scambio rimescola tutte le carte e spiazza il club torinese

Chiunque possa vantare uno come lui in attacco, ne trae sicuri benefici. Non ha dimenticato come si fa la differenza Victor Osimhen, che anche al Galatasaray sta continuando a segnare tenendo delle ottime medie. In 15 presenze totali, siamo a 12 gol e 5 assist, davvero niente male. Ma sulle doti del nigeriano, nonostante venisse da una annata un po’ così con il Napoli – in cui, comunque, gol pesanti ne aveva realizzato – non potevano esserci dubbi.

Non ne ha di dubbi, non ne ha mai avuti, Cristiano Giuntoli, che lo rivorrebbe con sé alla Juventus, dopo che i due, insieme, avevano contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli. Il nome del centravanti è uno dei primi in cima alla lista del dt bianconero, che sta valutando la soluzione migliore per sostituire Dusan Vlahovic, destinato all’addio a fine stagione.

Di certo, non sarà facile in ogni caso strappare Osimhen al Napoli, che ne detiene ancora il cartellino. Il giocatore non sarà riscattato dal Galatasaray e la sua clausola rescissoria è valida soltanto per l’estero. Dunque, sono gli azzurri ad avere l’ultima parola, in caso di offerta di una squadra italiana. Per la Juve, comunque, la beffa sta già per materializzarsi, dato che Osimhen può dirigersi verso un’altra squadra con uno scambio molto intrigante.

Osimhen al Manchester United, ecco la carta per convincere il Napoli

Tra le pretendenti per il nigeriano, da tempo c’è anche il Manchester United. I ‘Red Devils’ vivono un momento di grande difficoltà e, con la crisi di Zirkzee e non solo, cercano un nuovo attaccante per rilanciarsi.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, lo stesso Osimhen, voglioso più che mai di trasferirsi in Premier League, avrebbe già respinto diverse altre offerte arrivate dall’Arabia. Il nigeriano non aspetta altro. E lo United prova ad accontentarlo, proponendo al Napoli Marcus Rashford. Potrebbe essere effettivamente questa la carta vincente per l’affare con gli azzurri, dato che l’attaccante inglese è conosciuto da Conte ed è un nome gradito. Il tecnico partenopeo acconsentirebbe di buon grado a questo tipo di operazione, della quale andrebbero delineati con esattezza i contorni economici. Quel che appare certo, è che la Juventus dovrà guardare oltre Osimhen, per il proprio attaccante del futuro.