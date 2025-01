Conte lo perde a gennaio: nuovo bomber per il Milan

Che beffa per Antonio Conte, l’attaccante è destinato ai rossoneri: l’incrocio di mercato sfavorisce il Napoli

Il 2025 è iniziato alla grande, in campo, per Antonio Conte e per il Napoli. Gli azzurri erano attesi da un impegno molto difficile in casa della Fiorentina, tanto più per le assenze di Politano e Kvaratskhelia che si sono aggiunte a quella di Buongiorno. Ebbene, la risposta dei partenopei è stata di grande impatto, con un netto successo per 3-0 che conferma il momento positivo e rilancia ancor più se possibile le ambizioni di primato a fine stagione.

Solidità, cinismo, capacità di leggere i momenti della partita, anche una certa crescita fisica che inizia a intravedersi. Si è visto insomma il Napoli di Conte in una delle sue migliori versioni, anche se il punteggio è probabilmente ingeneroso per una Fiorentina che ha lottato e ha avuto le sue occasioni. Ad ogni modo, con un David Neres che appare sempre più coinvolto e decisivo, il messaggio al campionato appare piuttosto chiaro. Sembra proprio un Napoli con cui si dovrà fare i conti fino alla fine, per chi vorrà vincere lo scudetto.

Nel frattempo, la società campana è vigile e attiva sul mercato. A Conte servono dei rinforzi, per tenere botta in vetta fino alla fine. Ecco perché, nonostante le dichiarazioni di pretattica del ds Manna, che ha allontanato, per ora, i riflettori dalla sessione di trattative, dobbiamo aspettarci un Napoli che porti a casa almeno un paio di colpi. Un difensore di sicuro, magari un laterale di fascia o un centrocampista. Arriva invece la doccia fredda per un attaccante, destinato al Milan.

Niente da fare per Conte e il Napoli per Matheus Cunha: campo libero per il Milan, il motivo

Tra i nomi seguiti dai partenopei, c’è quello del brasiliano Matheus Cunha. L’ex Atletico Madrid è protagonista al momento di una ottima stagione con il Wolverhampton, con cui è già andato in doppia cifra.

L’interessamento del Napoli è rilanciato, in Inghilterra, dal portale ‘Caughtoffside’, che spiega come il rendimento del brasiliano abbia attirato davvero tanti estimatori. E’ un Napoli che però a gennaio non potrà tesserare giocatori extra comunitari. E dunque, un eventuale assalto dovrà essere rimandato all’estate. Questo problema non ce l’ha il Milan, che dunque, in caso di parere positivo di Conceicao con l’agente Jorge Mendes potrà imbastire l’affare.