Dalla Roma al Milan: niente rinnovo e firma immediata

Roma e Milan, si infiamma il mercato di giallorossi e rossoneri: ecco la clamorosa ipotesi, niente rinnovo. Può davvero firmare subito

A metà stagione le grandi del calcio italiano stanno valutando come e dove agire per rinforzarsi. In attesa di capire cosa si muoverà in queste prime settimane del 2025, qualcosa di grosso potrebbe accadere in ottica estiva.

La sessione invernale di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo ed in tal senso due delle big del nostro calcio potrebbero – molto presto – ritrovarsi a lottare per profili di comune interesse. Motivazioni e classifica diverse per Roma e Milan che, tuttavia, mantengono alte le ambizioni dopo un inizio di stagione molto difficile.

Sia Ranieri che il neo tecnico rossonero Sergio Conceicao si augurano un intervento massiccio entro fine mese, atto a rinforzare pesantemente due gruppi che hanno già rivelato lacune a tratti preoccupanti.

A tal proposito è arrivata una rivelazione di mercato che può contrapporre i rossoneri ai giallorossi, nella corsa ad uno dei talenti che sta facendo meglio nella Liga. Occhio al testa a testa: può succedere di tutto in estate.

Milan o Roma: ecco il grande colpo

‘Calciomercato.it’ sottolinea come la priorità per il mercato giallorosso sarà rinforzare gli esterni e – magari – fornire a Ranieri un nuovo braccetto di difesa. Per la prima ipotesi occhio ad un nome che, tuttavia, piace tantissimo anche al Milan. Ma non solo. La concorrenza è agguerrita.

Si parla di Oscar Mingueza, 25enne laterale spagnolo in forza al Celta Vigo con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026. L’idea del club iberico è quella di tentare la via del rinnovo anche se è tutto fuorché scontato: per Mingueza, ora come ora, c’è la fila. Il Barcellona è interessato, avendo a disposizione la possibilità di incassare il 50% sulla futura rivendita. Occhio anche a Lipsia e Milan, i due club che al momento sarebbero in pole position per l’acquisto del forte terzino classe ’99.

17 presenze complessive per Mingueza, con 2 reti e ben 5 assist all’attivo. Numeri che, inevitabilmente, lo collocano tra i migliori terzini del calcio spagnolo. E così i rossoneri sembrerebbero convinti nel provare a sfidare la Roma nella corsa al gioiello cresciuto nella Cantera del Barcellona. Senza rinnovo e ad un anno dalla scadenza, potrebbe approdare in Serie A per una cifra non troppo superiore ai 12-13 milioni di euro.