Frattesi bianconero: c’è la data della firma

Davide Frattesi presto lontano dall’Inter: spunta una clamorosa pista, c’è già la data per la firma. Il centrocampista sarà bianconero

In casa nerazzurra è il calciomercato a tenere banco, l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è tutta lì. A questo punto della stagione Inzaghi attende i prossimi colpi per vedere rinforzata la rosa campione d’Italia. Intanto si fa strada una possibilità pazzesca per quel che riguarda un big nerazzurro.

In casa nerazzurra l’attenzione massima, tra gennaio e giugno, non può non essere rivolta alle cessioni. Un capitolo, quello degli addii, che potrebbe davvero riservare sorprese, non sempre graditi ai tifosi della ‘Beneamata’. Dopo essere giunto nella Milano nerazzurra nell’estate 2023 per più di 30 milioni di euro, Davide Frattesi è finito quest’anno spesso e volentieri nel dimenticatoio. Inzaghi non sempre gli ha dato la fiducia sperata dallo stesso Frattesi che, già da diverse settimane, è accostato alle possibili cessioni.

Tante le possibilità, soprattutto in Premier League, dove il talento romano è assai apprezzato. Ora, però, si sta facendo largo una pista pazzesca: la prossima maglia dell’ex Sassuolo potrebbe essere a strisce bianconere. La rivelazione arrivata una manciata di ore fa non lascia spazio a dubbi: c’è già la data della possibile firma con il suo nuovo club.

Addio Frattesi: è pronto per i bianconeri

Il divorzio tra l’Inter e Frattesi potrebbe, quindi, consumarsi molto presto. A parlare di tale possibilità su ‘X’ è stato il giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti che ha di fatto ‘annunciato’ il destino del gioiello cresciuto nelle giovanili della Roma.

Il Newcastle avrebbe messo in cima alla lista per rinforzare il centrocampo, in vista dell’estate 2025, proprio Davide Frattesi. Una scelta inevitabile, il talento dell’Inter viene considerato il perfetto sostituto di Bruno Guimaraes che potrebbe fare presto le valigie. A questo punto, però, i ‘Magpies’ potrebbero vendere anche uno tra Isak e Tonali per far spazio – economicamente – a colpi consistenti. In primis, proprio quello di Frattesi.

Su ‘Teamtalk’ Galetti parla anche di cifre: per il cartellino di Frattesi l’Inter ha intenzione di chiedere 50 milioni di euro. Una richiesta importante per il 25enne capitolino che fino ad ora ha racimolato 21 apparizioni tra campionato e coppe agli ordini di Simone Inzaghi, con appena 3 reti ed 1 assist vincente all’attivo. Anche altri club hanno mostrato interesse per il centrocampista nerazzurro, il cui futuro difficilmente sarà ancora a Milano.

Manchester United, Tottenham ma anche la Roma (sarebbe un ritorno) pronte a farsi avanti, a fine stagione. L’Inter al momento non è intenzionata a parlare di cessione nel mese di gennaio. Ogni discorso andrà strutturato per i mesi estivi, con il Newcastle che rimane a questo punto in pole position per la firma di Frattesi.