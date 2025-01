Lascia la Juventus dopo 6 mesi e torna a casa: 50 milioni buttati

Dopo soli sei mesi a Torino potrebbe lasciare la Juventus per fare ritorno a casa: un investimento fallimentare per i bianconeri.

Non è certamente un momento facile per la Juventus. I bianconeri, dopo i risultati non molto soddisfacenti in campionato, sono stati anche eliminati dalla Supercoppa Italiana dopo la rimonta subita dal Milan in semifinale (da 1-0 a 1-2). I tifosi non sono più disposti a tollerare altri passi falsi e chiedono a gran voce che la Juve cambi registro in questa seconda parte di stagione.

Per farlo, però, c’è anche bisogno di intervenire sul mercato. Sicuramente Thiago Motta non è esente da colpe ma va detto che il nuovo tecnico juventino ha dovuto fare i conti per molte settimane con una rosa falcidiata dagli infortuni. Problemi che emergono soprattutto in difesa a causa dei gravi infortuni a Bremer e Cabal (fuori per tutta la stagione) ma anche in attacco, dove Vlahovic continua a non convincere e nelle scorse ore è arrivata la notizia del nuovo infortunio al polpaccio per Milik.

Giuntoli ha però fatto presente come il mercato di gennaio sia tutt’altro che semplice. Per poter andare all’assalto di due o tre pedine e consentire a Thiago Motta di affrontare il girone di ritorno con un organico all’altezza c’è bisogno anche di liberare qualche posto e fare cassa. Danilo è fuori dal progetto e probabilmente approderà a Napoli, ma stando agli ultimi rumors potrebbe già salutare la Continassa uno degli acquisti più importanti della scorsa estate.

Scappano tutti dalla Juve! Via a gennaio dopo soli sei mesi

Stiamo parlando di Douglas Luiz, vero flop del mercato bianconero. L’avventura a Torino del centrocampista brasiliano, arrivato in estate dall’Aston Villa, è stata caratterizzata da infortuni e prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative. Ecco perché Giuntoli starebbe seriamente pensando di liberarsi di Douglas Luiz già a gennaio, magari provando a recuperare una bella somma di denaro e liberando spazio salariale (il suo stipendio è di 5 milioni di euro netti).

Il sito Caughtoffside fa sapere che ci sarebbe una pista che potrebbe riportare Douglas Luiz in Premier League. Sulle sue tracce c’è infatti il Manchester City, dato che Guardiola ha assolutamente bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche vista l’assenza di Rodri, fuori fino a fine stagione a causa della rottura del legamento crociato.

Douglas Luiz venne acquistato proprio dai Citizens nell’estate 2017 di fronte a una spesa da 12 milioni per prelevarlo dal Vasco da Gama. Il giocatore venne poi girato in prestito al Girona, in Liga, e non collezionò nemmeno una presenza con il club inglese. Ora le cose potrebbero andare diversamente.