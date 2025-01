Sei squadre lo rivogliono: semaforo verde, torna in Serie A

Un clamoroso colpo di scena può stravolgere i piani delle big di Serie A: il talento è pronto a fare ritorno in Italia, lo vogliono in sei

Gennaio può rappresentare un palcoscenico importante per i club di tutta Europa: il calciomercato è ormai pronto ad entrare nel vivo e, in tal senso, stanno spuntando diverse possibilità davvero clamorose. In primis per le protagoniste di Serie A.

E proprio le big del nostro calcio hanno già dimostrato di essere attente alle possibilità che il mercato ha da offrire. Il Milan è sulle tracce di un potenziale nuovo attaccante mentre Juventus e Inter sono concentrate, in primis, sulla difesa. I bianconeri devono rimpiazzare l’infortunato Bremer, Marotta ha già in mente diversi profili per l’eventuale sostituzione di de Vrij, in scadenza a giugno.

E così prende quota una pista che – secondo le ultime indiscrezioni – avrebbe del clamoroso. Si prospetta, infatti, un suggestivo ritorno in Italia di uno dei protagonisti degli scorsi anni. Ora è pronto a ‘tradire’ il suo passato: e sono addirittura sei i club pronti ad accoglierlo a braccia aperte, già nelle prime settimane del 2025.

L’ex Juve ancora in Serie A: via libera al ritorno

Graeme Bailey, corrispondente per ‘Tbrfootball.com’, ha rivelato che uno dei calciatori che potrebbe cambiare maglia già durante l’attuale sessione invernale di calciomercato è Federico Chiesa. L’attaccante ex Juventus, infatti, sarebbe virtualmente stato già scaricato dai ‘Reds’.

Secondo la fonte, Arne Slot non sarebbe soddisfatto dal rendimento di Chiesa che ha effettivamente deluso sin dal suo arrivo ad Anfield. Il classe ’97, spesso e volentieri per problemi fisici, non ha reso secondo le aspettative e adesso le porte dell’addio si starebbero per spalancare. Chiesa sarebbe frustrato all’idea di non riuscire a battere la concorrenza dei compagni per ritagliarsi uno spazio decisamente più consistente al Liverpool. E, in questo modo, la sua avventura in Premier League potrebbe terminare dopo appena sei mesi.

L’entourage del calciatore starebbe quindi valutando la possibilità di lasciare Liverpool per riprovare una nuova avventura in Italia. La Serie A, con diverse possibilità sullo sfondo, lo attenderebbe entro fine mese. Una possibilità suggestiva, già ventilata nelle scorse settimane. Napoli, Roma, Inter, Milan, Fiorentina ed Atalanta sarebbero pronte a riaccoglierlo in prestito: una possibilità, evidentemente, conveniente.

A questo punto molto dipenderà dalla posizione del Liverpool ed, eventualmente, dall’apertura dei ‘Reds’ al prestito nel mese di gennaio. Intanto Chiesa, ad oggi, è fermo ad appena 4 presenze con la squadra di Slot, 1 assist all’attivo e appena 123′ in campo. Un bottino troppo magro per l’ala ligure che, arrivato per 12 milioni dalla Juve, è ora pronto a fare già ritorno in Serie A.