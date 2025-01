Tradimento Juve, se ne va all’Inter: affare clamoroso

Dalla Spagna rilanciano su un possibile grande affare di mercato in Serie A già a gennaio. Qualora si dovesse concretizzare, ai tifosi della Juve non piacerà affatto

Una situazione diametralmente opposta a quella di Juventus e Inter per quanto riguarda la sessione invernale di calciomercato.

La Juve intervenire assolutamente per acquistare un difensore che possa sopperire, almeno numericamente, all’assenza di Bremer e anche un attaccante dopo il nuovo infortunio di Milik che rende ulteriormente incerto il rientro del centravanti polacco. L’Inter, invece, non ha alcuna priorità di mercato e manterrà l’attuale organico fino a fine stagione. L’unica operazione dei nerazzurri potrebbe essere l’eventuale cessione di Arnautović, già certo dell’addio in scadenza di contratto.

Marotta, tuttavia, ha ribadito che l’Inter è sempre pronta a intervenire qualora dovessero palesarsi possibili occasioni di mercato già nella sessione in corso. Una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League dove un ex calciatore di serie A ha vissuto una prima parte di stagione davvero deludente.

Dalla Juve all’Inter, l’indiscrezione agita i tifosi bianconeri

È stata un’annata, finora, da dimenticare quella di Federico Chiesa, in campo per soli 18 minuti in Premier League con il Liverpool. L’ex attaccante della Juventus non gioca dallo scorso settembre complice anche un infortunio che lo ha tenuto fermo per due mesi circa. Ora, è di nuovo a disposizione ma l’allenatore dei Reds, Arne Slot, non sembra disposto a concedergli spazio. Lo conferma la mancata convocazione per il match contro il West Ham e l’ennesima panchina nel 2-2 di Anfield Road con il Manchester United.

Sebbene sia fermo da tempo, Chiesa reclama più spazio e, se Slot non dovesse concederglielo ancora, potrebbe chiedere la cessione alla dirigenza del Liverpool. Al momento, l’ipotesi prestito sembra esclusa ma la situazione può cambiare verso la conclusione della sessione di mercato invernale quando il Liverpool può convincersi a lasciarlo andare.

Uno scenario che, stando al portale iberico Fichajes, potrebbe favorire un ritorno immediato di Chiesa in Serie A. In particolare, il possibile prestito dell’ex attaccante juventino è un’opzione che intriga anche l’Inter la quale potrebbe arricchire il suo reparto offensivo con un innesto versatile potenzialmente in grado di garantire un surplus di gol e assist.

Per Fichajes, Chiesa è un potenziale obiettivo anche di Atalanta e Napoli. Per tutte le pretendenti, tuttavia, c’è un ostacolo importante da superare quello dell’ingaggio percepito dal giocatore che si aggira sui 7,5 milioni di euro. Una cifra elevata per gli standard della Serie A e che richiede, inevitabilmente, l’apporto del Liverpool al suo pagamento fino a fine stagione. Solo così Chiesa potrà tornare nel campionato in cui è stato protagonista fino allo scorso maggio prima dell’addio alla Juve, agevolato, a un anno dalla scadenza di contratto, dalla scelta di Thiago Motta che ha dato il via libera alla sua cessione anticipata.