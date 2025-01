Ancelotti alla Roma: l’accordo è stato raggiunto

La clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna apre uno scenario interessante per il club giallorosso: anche Ranieri esulta

Mai darli per morti. Mai pensare che, sebbene le difficoltà ci siano e siano anche tante, il Real Madrid e Carlo Ancelotti non restino sempre la squadra da battere. Tanto in campionato quanto in Champions. Nelle ultime settimane sono stati diversi i pericoli scansati dalla compagine merengue, chiamata a giocarsi il proprio destino tanto in patria quanto in Europa. Test superato brillantemente, come da abitudine dalle parti di Concha Espina.

Arrivato a Bergamo, poco meno di un mese fa, in una non soddisfacente posizione di classifica nella ‘Phase League‘, al cospetto di quella che a detta di tutti era la squadra più in forma d’Europa, la ‘Casa Blanca’ ha lanciato l’ennesimo segnale derivante dal prestigio e dal blasone associato al club: tre punti importantissimi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra nella kermesse continentale già vinta 14 volte nella sua gloriosa storia.

L’opera è stata poi completata in campionato quando, chiamato al recupero della gara col Valencia precedentemente rinviata per la tragedia che ha colpito la città spagnola a fine ottobre, il Real ha compiuto l’ennesima impresa leggendaria. Sotto di un gol, con il rigore del possibile pareggio sbagliato da Bellingham, l’undici di Re Carlo è anche rimasto in 10 al 79′ per via dell’espulsione di Vinicius Jr. E che importa.

Il gol di Modric all’85’ e quello di Jude Bellingham al 96′, in pieno recupero, hanno consegnato al Real l’ennesima vittoria in rimonta. Con tanto di primato riguadagnato in classifica, sebbene con una gara in più rispetto all’Atletico Madrid, che insegue a due punti di distanza.

Ancelotti ai saluti, ecco Xabi Alonso: Ranieri tesse la sua tela…

Nonostante le Merengues siano ancora in piena corsa su tutti i fronti, Florentino Perez avrebbe già preso la sua decisione in vista dell’anno prossimo. Il ritorno del pupillo Xabi Alonso, brillante condottiero del Bayer Leverkusen campione in carica in Germania e ultimo finalista dell’Europa League, sembra ormai cosa fatta. Ne è sicuro il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, che cavalca l’indiscrezione con una buona dose di certezza.

Il conseguente addio di Ancelotti – di cui peraltro si era parlato già alla fine della scorsa stagione a causa della presunta volontà del tecnico di allenare il Brasile – spiana la strada alle idee e alla volontà di Claudio Ranieri – futuro consulente della Roma come da accordi contrattuali – sull’arrivo del grande ex a Trigoria.

Il club giallorosso, si sa, è a caccia di un profilo di assoluto livello per l’anno prossimo. Il nome di Ancelotti, assieme a quello di Allegri e Montella, è tra i più gettonati. Se davvero il Real Madrid virerà sul capace tecnico spagnolo del Leverkusen, il lavoro di Ranieri potrebbe essere di molto facilitato…