Colpaccio da 140 milioni: via libera Juventus

Svolta in casa Juventus, colpo da 140 milioni: cambia tutto per Giuntoli, arriva il via libera inatteso

Il mercato è appena iniziato, ma Cristiano Giuntoli è già da tempo al lavoro per regalare a Thiago Motta i rinforzi necessari per rendere la sua Juventus competitiva per ogni obiettivo stagionale. Rinforzi che a breve dovrebbero arrivare per la difesa, ma che potrebbero in realtà coinvolgere anche un altro reparto, quello offensivo, che in questa prima metà di stagione ha palesato più di qualche lacuna.

L’accoppiata Vlahovic-Milik fin qui non si è rivelata vincente per il club bianconero. Con il polacco quasi sempre out per infortunio, il peso dell’attacco è stato poggiato quasi esclusivamente sulle spalle del serbo, che ha dimostrato ancora una volta una mancanza di continuità preoccupante, e anche snervante, per molti tifosi della Juventus.

In questo momento sembra sempre più chiara la necessità per il club di trovare quantomeno un vice-Vlahovic di alto livello, se non addirittura un bomber in grado di sostituirlo in tutto e per tutto. E se il grande sogno di Giuntoli, Osimhen, sembra fuori portata per molte ragioni, negli ultimi giorni si è fatta calda una pista che porterebbe a un bomber di livello internazionale, diventato improvvisamente un obiettivo concreto per la Juve grazie a una concorrenza non più agguerritissima.

Juventus, super colpo in attacco: via libera, 140 milioni per l’affare

Se è vero che la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante, non si tratta certo dell’unico club con necessità così impellenti. Anche l’Arsenal sta infatti sondando il mercato delle punte centrali, per regalare ad Arteta un bomber in grado di fare finalmente la differenza.

E se in un primo momento l’obiettivo numero uno per i Gunners sembrava Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG, a quanto trapela dall’Inghilterra la squadra londinese avrebbe virato su un altro profilo, Alexander Isak del Newcastle, valutato dal club bianconero ben 140 milioni.

Senza la fastidiosa concorrenza dell’Arsenal, per Giuntoli la strada verso Kolo Muani, dato da fonti francesi in uscita dal PSG, sarebbe quindi quasi spianata. Rimarrebbe infatti solo la concorrenza del Manchester United, i cui progetti non sono però chiari.

I Red Devils starebbero infatti valutando diversi profili per l’attacco, dopo aver fallito completamente gli ultimi colpi di mercato in quel reparto, e la sensazione è che in questo momento il bomber francese non sia il primo nome sulla lista di Amorim.

Con una concorrenza sempre meno agguerrita, la Juventus può dunque cominciare a fare sul serio, accarezzando l’idea di portare a casa, già a gennaio, un attaccante in grado di fare la differenza non solo in campionato, ma anche a livello europeo.