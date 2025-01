Frattesi diventa bianconero per 50 milioni di euro: Inter sotto shock

Davide Frattesi, l’Inter adesso può davvero venderlo per 50 milioni di euro: destino bianconero per il centrocampista

Quello legato al calciomercato è certamente un tema caldissimo in casa Inter. Gennaio – ma soprattutto nei mesi estivi – daranno la possibilità a Beppe Marotta di rinforzare la rosa nerazzurra per avvicinarsi ancor di più ai vertici del calcio mondiale.

Da questo punto di vista saranno cruciali le cessioni, per fare largo ai nuovi arrivi. Non è da escludere entro fine mese la firma di un un nuovo attaccante, a maggior ragione se Marko Arnautovic dovesse decidere di lasciare Milano con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2025. D’altro canto, occhi puntati pure in difesa dove un nuovo centrale è sicuramente tra le priorità di Beppe Marotta.

Allo stesso tempo si sta rapidamente aprendo uno scenario davvero clamoroso, che lascerebbe di stucco i tifosi dell’Inter. L’addio di Davide Frattesi ai nerazzurri si fa sempre più probabile ed un annuncio delle ultime ore potrebbe spaventare i supporters della ‘Beneamata’. Il motivo? L’ex Sassuolo potrebbe ritrovarsi, molto presto, a vestire la maglia bianconera. Ecco cosa sta succedendo.

Frattesi firma coi bianconeri: ecco la data

Un colpo di scena che lascerebbe senz’altro di stucco i tifosi dell’Inter. Davide Frattesi via dalla Milano nerazzurra dopo due stagioni, per cercare fortuna in maglia bianconera. Questa la rivelazione del portale ‘TeamTalk’ con l’indiscrezione lanciata dal giornalista Rudy Galetti.

Viene riferito, infatti, come il Newcastle sia fortemente interessato al talento azzurro che da tempo non è propriamente una priorità per Simone Inzaghi. Frattesi in questa stagione sta giocando decisamente meno che in passato e – così – si parla già da mesi con insistenza di un suo possibile addio. In pole position vi sarebbe il Newcastle che perderà verosimilmente Bruno Guimaraes (piace tantissimo al Manchester City) e che vede in Frattesi il perfetto sostituto del brasiliano. Non sarà facile, però, convincere l’Inter a cederlo: per gennaio appare come un’opzione quasi impossibile da percorrere.

In estate, invece, davanti ad una proposta da almeno 50 milioni di euro se ne potrà decisamente parlare. La dirigenza di Viale della Liberazione per il 25enne romano ha speso 32 milioni un anno e mezzo fa: si tratterebbe a questo punto di una possibile e corposa plusvalenza per le casse nerazzurre. A Frattesi al di là della caldissima opzione Newcastle vi sarebbero anche altre società interessate. Manchester United, Tottenham ma anche Roma: in quest’ultimo caso, si tratterebbe di un suggestivo ritorno.

Intanto i ‘Magpies’ per raccogliere il tesoretto da destinare a Frattesi – oltre alla probabile partenza di Bruno Guimaraes – potrebbero vendere uno tra Tonali e Isak. Frattesi, in quella che rischia a questo punto di essere la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter, ha fino ad ora collezionato 21 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.