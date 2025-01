Guerra aperta tra Juve, Milan e Napoli: colpo in prestito

La Juventus, il Milan ed il Napoli hanno messo nel mirino un giovane talento in rampa di lancio: il colpo può concretizzarsi in prestito.

Rivali in campo, nella corsa verso lo scudetto, e fuori, in un mercato invernale che si preannuncia ricco di colpi di scena. La Juventus, il Napoli ed il Milan sono pronte ad intervenire in maniera concreta, allo scopo di regalare rinforzi di comprovata qualità ai rispettivi allenatori. I tre club, in particolare, hanno messo nel mirino lo stesso giocatore: un talento poco felice nella sua attuale formazione, pronto a trasferirsi altrove per tornare protagonista e a sorridere.

Il nome, svelato su ‘X’ dal giornalista della BBC e di Espn Ekrem Konur, è quello di Renato Veiga di proprietà del Chelsea. Il 21enne portoghese, acquistato a luglio dal Basilea per 14 milioni, nella prima parte della stagione ha trovato spazio soprattutto in Conference League: 8 presenze tutte da titolare, “condite” da due reti ed un assist. In Premier League, invece, è rimasto spesso ai margini.

Enzo Maresca, pur stimandolo molto, lo ha impiegato soltanto 7 volte (176 minuti in campo) mentre in 12 occasioni lo ha lasciato in panchina, senza impiegarlo. Un bottino negativo, a cui va aggiunta la mancata convocazione per il match contro il Fulham andato in scena lo scorso 26 dicembre. La dirigenza dei Blues, su input del tecnico italiano, lo farà partire in queste settimane attraverso la formula del prestito secco fino al 30 giugno così da consentire al classe 2003 di giocare con maggiore continuità e maturare ulteriore esperienza ad alti livelli.

Guerra aperta tra Juve, Milan e Napoli: nel mirino un giovane talento in rampa di lancio

Possibile uno sbarco del difensore, capace di giocare anche nel ruolo di terzino sinistro e di mediano, in Serie A alla luce del forte interesse mostrato nei suoi confronti dalle tre big. I bianconeri, ad esempio, si sono iscritti alla corsa a causa delle complicazioni emerse nel corso delle trattative riguardanti David Hancko (il Feyenoord vuole 25 milioni) ed Antonio Silva (valutato più di 30 dal Benfica).

La Vecchia Signora, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli alla ricerca di un centrale capace di raccogliere il testimone lasciato dall’infortunato Alessandro Buongiorno. Occhio, infine, all’inserimento dei rossoneri, che puntano a piazzare il sorpasso vincente e a puntellare così la retroguardia di Sergio Conceicao sfruttando gli ottimi rapporti esistenti con la dirigenza inglese. Il guanto di sfida è stato lanciato. Il colpo low-cost si avvicina.