Monchi l’ha fatto di nuovo: addio Juventus

La Juventus di nuovo a confronto con Monchi, il ds dell’Aston Villa tira un brutto scherzo ai bianconeri

Il calciomercato è un gioco fatto di intrecci, sinergie, attese, sfide, duelli, con confronti tra i diversi protagonisti che possono riproporsi più volte a distanza di tempo. Se in campo siamo spesso abituati a vedere i giocatori lottare in accesi uno contro uno, durante le finestre di trasferimenti tocca ai direttori sportivi e ai presidenti trovarsi spesso faccia a faccia.

Il nome di Monchi in questo senso è uno di quelli che si fa sempre notare, in periodi come quello attuale. Ci ricordiamo bene del dirigente spagnolo che ha avuto un passato importante alla Roma. E che in più occasioni si è trovato a contendere ad altri grandi club nostrani acquisti di un certo spessore. Le sue strade si sono intrecciate a ripetizione con quelle della Juventus, ad esempio.

La cosa si è oltretutto verificata anche questa estate, con l’importante affare imbastito tra Aston Villa e Juventus per il trasferimento a Torino di Douglas Luiz. Un affare che però, dati di fatto alla mano, ha fatto forse contenti i bilanci, ma soltanto quelli. Douglas Luiz in bianconero sta rendendo sotto le attese, addirittura in Inghilterra Barrenechea e Iling-Junior non sono mai scesi in campo. Il primo è stato smistato in prestito al Valencia, il secondo al Bologna.

Storie particolari che contraddistinguono il mercato del terzo millennio. Ora, con la finestra di gennaio ufficialmente partita, le strade di Aston Villa e Juve (che si sono anche sfidate in Champions) si incrociano di nuovo. E Monchi porta via un giocatore alla Juventus, regalando un dispiacere a Giuntoli.

Juventus, niente da fare per Asensio: piomba l’Aston Villa su di lui

Si segnala infatti il forte interesse dell’Aston Villa per Marco Asensio. Lo spagnolo non sta vivendo una stagione felice al Psg e sia il club che il giocatore valutano l’addio.

Secondo ‘Caughtoffside’, in Inghilterra, l’Aston Villa è entrato in scena e può proporre ai parigini un prestito con successivo riscatto. Per il Psg, una proposta congrua sarebbe da almeno 25 milioni di euro complessivi. Anche la Juventus è stata segnalata in corsa per Asensio, ma la numerosa concorrenza – ci sono anche Arsenal, Newcastle e diversi club spagnoli in lizza – pare scoraggiare un ritorno di fiamma concreto per l’ex Real Madrid.