Salta l’affare ad un passo dalla firma: la Juve è nei guai

La Juventus faceva affidamento sulla riuscita di un affare che ora rischia di saltare proprio sul più bello: un altro problema per Thiago Motta e Giuntoli

I bianconeri stanno cercando di inserire almeno due colpi a gennaio, in difesa e in attacco, ma nel frattempo devono pensare anche alle uscite. Un profilo in particolare sembrava ad un passo dall’addio, ma le cose stanno cambiando.

La Juventus non sta attraversando un grande momento e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan ancora brucia. Thiago Motta è finito sul banco degli imputati per le sue sostituzioni e per la gestione dell’ultimo periodo. Al netto degli infortuni e delle defezioni ci sono delle responsabilità tecniche oggettive che stanno complicando il cammino dei bianconeri. La classifica in Serie A parla chiaro e le aspettative ad inizio stagione erano completamente diverse. Alcuni acquisti estivi non hanno portato quanto sperato e ci si è dovuti affidare a nomi insospettabili, che sulla carta dovevano essere delle riserve. Da Savona a Mbangula, passando per Fagioli, Motta ha fatto di necessità virtù per sopperire alle paturnie di Douglas Luiz e altri vip neo arrivati.

Proprio su Fagioli si sono aperti diversi fronti di mercato nell’ultimo periodo e il discorso più caldo sembrava essere quello con il Napoli. Manna dopo Danilo voleva mettere le mani anche sul centrocampista azzurro, per regalare a Conte quel tassello che ancora manca a centrocampo. Nelle ultime ore, però, la trattativa si sarebbe complicata, non per una mancanza da parte della Juve, ma per un nuovo obiettivo dei partenopei.

Il Napoli molla Fagioli e si tuffa su Pellegrini: Juve spiazzata

Il Napoli ha fiutato la chance di poter far suo Lorenzo Pellegrini, con la Roma che sembra disposta a far partire il suo capitano. Il fronte con i giallorossi è aperto da tempo e nonostante il gol meraviglioso nell’ultimo derby, in molti credono che con la giusta offerta il ragazzo classe ’96 possa partire subito. Conte vorrebbe Pellegrini nel suo centrocampo, come mezzala offensiva perfetta per giocare con McTominay e Anguissa o anche più avanti al posto di un esterno.

De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto un contratto di tre anni, spalmando l’attuale ingaggio del ragazzo, che supera i 4 milioni di euro netti più bonus. Si potrebbe ragionare su un prestito adesso a gennaio con un riscatto da discutere a giugno, ricordando che Pellegrini andrà in scadenza con la Roma nel 2026. Fagioli non rientra più quindi nelle priorità napoletane e questo potrebbe complicare anche i piani della Juve che faceva affidamento su questo colpo in uscita per poi muoversi di conseguenza in entrata.