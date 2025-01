All’Inter con 5 mesi di ritardo: Marotta fa un dispetto alla Juve

Beffa tremenda per la Juventus, Marotta colpisce ancora: in arrivo un altro top player all’Inter

Il mercato riaccende il derby d’Italia. In un momento in cui, almeno in campionato, l’Inter e la Juventus sembrano troppo distanti per poter lottare per lo stesso obiettivo, a ridare animo alla rivalità storicamente più intensa del calcio italiano ci ha pensato il presidente nerazzurro, Beppe Marotta. Con cinque mesi di ritardo potrebbe infatti portare a Milano un vero top player, beffando ancora una volta la sua ex squadra.

Nonostante una rosa molto importante e competitiva, l’Inter ha ancora bisogno di qualche ritocco per poter diventare una corazzata pressoché imbattibile. Lo ha dimostrato anche la rocambolesca finale di Supercoppa, vinta per 3-2 in super rimonta dal Milan nonostante il doppio vantaggio degli uomini di Inzaghi.

Un episodio che rimane alquanto isolato, e che di per sé non può fare storia. Ma è chiaro che, per risolvere anche gare del genere, vere e proprie trappole per i campioni d’Italia, Marotta ha deciso di premere sull’acceleratore e regalare al suo allenatore un ulteriore rinforzo, capace di portare eventualmente anche a cambiare canovaccio tecnico all’occorrenza. E il prescelto è un giocatore che alla Juventus in passato ha regalato moltissime gioie.

Super colpo per l’Inter: Marotta prova a beffare la Juventus

Scusate il ritardo. Dopo una parentesi per niente lieta in Premier League, con la maglia del Liverpool, Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A per vestire proprio quella maglia che, lo scorso agosto, sembrava aver sfiorato, prima che il passaggio in nerazzurro sfumasse e si concretizzasse l’ipotesi dei Reds.

Considerando le difficoltà manifestate in Inghilterra e la poca fiducia che Arne Slot ha riposto in lui, un suo trasferimento a gennaio non sembra frutto di pura fantasia. E tra le squadre che maggiormente starebbero pensando a riportare il talentuoso figlio d’arte in Italia c’è in pole proprio l’Inter di Marotta.

Come riportato da fonti spagnole, l’ex Juventus e Fiorentina è stato messo nel mirino in realtà anche da altre big in lotta per lo scudetto, come Atalanta e Napoli. In entrambi i casi il suo arrivo è però frenato da un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, fuori budget sia per gli orobici che per i partenopei.

Diverso il discorso per l’Inter che, volendo, potrebbe permettersi l’ingaggio, e che ha comunque le capacità per poter convincere il Liverpool a chiudere la trattativa con una formula elastica, come un prestito con diritto di riscatto. Al momento non si tratta quindi di un affare già stabilito nei minimi dettagli. Rimane solo e soltanto un’ipotesi, ma la sensazione netta è che, dopo la batosta in terra araba, Marotta farà di tutto per regalare ai tifosi almeno un grande colpo di mercato in questo lungo mese di gennaio.