Dal Milan al Napoli: ha già detto sì

Scippo in vista da parte del Napoli ai danni del Milan: colpaccio azzurro a gennaio! Ecco cosa sta succedendo

44 punti in 19 giornate, primo posto in classifica; miglior difesa del campionato e un attacco che sta via via trovando maggiore incisività: il Napoli di Antonio Conte viaggia a gonfie vele e l’obiettivo scudetto, adesso, appare molto più concreto rispetto alla vigilia del campionato.

Lo sa bene il tecnico salentino, che proprio per questo motivo – al di là delle dichiarazioni di facciata in cui ha affermato di non avere pretese sul mercato – ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis uno sforzo importante per cercare di lottare fino alla fine per il tricolore.

Del resto, le rose delle principali antagoniste del Napoli, ovvero Inter e Atalanta, sono molto più fornite se confrontate al roster partenopeo. Soprattutto sul versante centrocampo, dove il club campano ha poche alternative e presto vedrà venire meno anche Michael Folorunsho, fuori dal progetto e destinato alla Fiorentina.

A parte il difensore centrale (la questione Danilo sembra in procinto di sbloccarsi), Manna e compagni dovranno dunque effettuare un’altra operazione per rinforzare il parco calciatori a disposizione dell’ex CT della Nazionale.

Calciomercato, il Napoli beffa il Milan: il nuovo acquisto viene dalla Premier League

Nel dettaglio, il profilo che serve a Conte corrisponde ad una mezzala di qualità che possa creare, con i suoi suggerimenti, scenari offensivi alternativi a quelli che la squadra propone oggi. Stando alle indiscrezioni di TEAMtalk, i vertici azzurri ne avrebbero individuato uno, il cui identikit rispetta tutti i parametri del modello Napoli. Vale a dire Carney Chukwuemeka, classe 2003 inglese (di origini austriache) attualmente in forza al Chelsea.

Chukwuemeka, 21 anni da poco compiuti, è un centrocampista di indubbie qualità di rifinitura, ma complice un’agguerrita concorrenza nel suo ruolo sta trovando poco spazio tra le fila dei Blues. Può giocare sia da mezz’ala sia da trequartista e i 188 cm di altezza gli garantiscono una grande fisicità (prerogativa molto apprezzata dallo stesso Conte). La Serie A potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per il suo definitivo salto di qualità

Chukwuemeka al Napoli, tutti i dettagli del possibile affare. E il Milan si mangia le mani…

Per il Napoli si tratterebbe di un’ottima occasione di mercato, perché il club londinese – che nel 2022 lo acquistò per 24 milioni di euro dall’Aston Villa – lo cederebbe anche in prestito, offrendo agli azzurri la prospettiva di riscattarlo ad una cifra relativamente accessibile (si parla di circa 36 milioni di euro).

Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché l’affare possa davvero concretizzarsi. Un assist in tal senso l’ha fornito recentemente l’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, in conferenza stampa: “Dirò esattamente la stessa cosa che ho detto molte volte: Carney è un giocatore molto bravo, ma per la quantità di giocatori che abbiamo, farebbe meglio ad andare da qualche parte e giocare 30 o 35 partite piuttosto che essere qui e giocare poco”.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Intanto in casa Milan già si mangiano le mani, dato che i rossoneri stravedono per Chukwuemeka (qualche tempo fa aveva anche accettato di trasferirsi in Lombardia) ma non potrebbero soddisfare le richieste economiche del Chelsea.