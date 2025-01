Dalla Roma alla Juve: scippo dopo sei mesi

La Juventus continua a valutare diversi profili. Nel mirino di Giuntoli è finito un giocatore ben conosciuto dalla Roma: la strategia del manager.

Il Natale è ormai alle spalle. I regali tanto richiesti da Thiago Motta, però, non sono ancora arrivati. La Juventus, infatti, intende esaudire le richieste del proprio allenatore tuttavia sono diverse le complicazioni finora emerse che hanno rallentato e frustrato i piani di Cristiano Giuntoli. I vari nomi vagliati dal direttore sportivi, per motivi diversi, continuano ad essere distanti da Torino: motivo per cui il club ha cominciato a valutare l’idea di cambiare strategia e mettere nel mirino un giocatore ben conosciuto dalla Roma.

Parliamo di Kevin Danso, che ad agosto è stato ad un passo dal trasferimento nella Città Eterna. La trattativa con il Lens era stata definita nel minimo dettaglio, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di cui 22 di base fissa e 3 di bonus legati a determinati obiettivi. Poi, però, durante le visite mediche di rito sono emerse anomalie che hanno spinto i giallorossi a tirarsi indietro e a puntare forte sulla coppia composta da Mats Hummels e Mario Hermoso.

Il 26enne austriaco, sfumato il passaggio nella capitale, è quindi tornato al Lens dove ha ricominciato i vestire il ruolo di leader: 13 presenze complessive di cui 11 in campionato, una in Conference League e l’altra in Coppa di Francia, tutte da titolare inamovibile. La Juventus ha cominciato a seguirlo, effettuando alcuni sondaggi volti a verificare la fattibilità del colpo e la disponibilità del classe 1998 a sbarcare alla corte di Motta.

Mercato Juventus, beffa ai danni della Roma: il piano di Giuntoli

La Vecchia Signora, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della BBC e di Espn Ekrem Konur, si è fatta avanti in termini concreti e, a stretto giro di posta, proverà ad ottenere il via libera da parte del Lens. Giuntoli è fiducioso in merito alle possibilità di chiudere positivamente l’affare tuttavia dovrà guardarsi da una folta concorrenza composta dal Bayern Monaco, dal West Ham, dal Wolverhampton e dal Newcastle.

Nel frattempo, resta viva la pista che conduce a Ronald Araujo, appena rientrato da un grave infortunio ed intenzionato a dire addio al Barcellona per provare a rilanciarsi in una squadra pronta a garantirgli un ruolo di primo piano. Sullo sfondo resta l’opzione David Hancko con il quale l’accordo definitivo è stato trovato nei giorni scorsi. Manca, però, quello con il Feyenoord che, per privarsi di lui, chiede tra i 20 e i 25 milioni.