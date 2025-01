La Juve è impazzita: un altro Cristiano Ronaldo a Torino

Cristiano Giuntoli tenta un colpo davvero incredibile per la Juventus: arriva un altro Cristiano Ronaldo, tifosi a bocca aperta

C’è aria di trepidazione a Torino. Il 2025 è appena iniziato ma già cominciano a circolare voci di mercato che, dovessero concretizzarsi, potrebbero cambiare la storia della Juventus, almeno nel breve periodo. Giuntoli sembra infatti aver deciso di rompere gli indugi, e starebbe studiando in maniera certosina per portare alla corte di Thiago Motta un altro Cristiano Ronaldo. Un colpo di mercato che scatenerebbe un entusiasmo dirompente all’interno della tifoseria.

Il Football Director bianconero sa di avere molto da farsi perdonare. La campagna acquisti faraonica della scorsa estate non si è rivelata particolarmente fortunata, e con una squadra già quasi fuori dai giochi scudetto ha la necessità di ravvivare l’entusiasmo del pubblico in vista della seconda metà di stagione e dei prossimi anni.

Per farlo, c’è però bisogno di un segnale. E portare a casa un giocatore dal curriculum straordinario, uno dei più forti calciatori al mondo da tanti anni a questa parte, sarebbe sicuramente il modo migliore per cancellare in un solo colpo tutte le perplessità sul suo operato e su un progetto che, al momento, sembra non essere ancora decollato.

Giuntoli tenta il super colpo: alla Juventus un top player che vale quanto Cristiano Ronaldo

Il prescelto, in quest’ottica, sarebbe per Giuntoli Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano del Liverpool, dopo aver scritto la storia con la maglia dei Reds, sembra infatti giunto ai titoli di coda e si starebbe guardando attorno alla ricerca di una nuova avventura.

A rivelarlo non sono state solo le classifiche fonti di mercato, ma anche lo stesso calciatore, che ha spiazzato i tifosi con parole importanti ai microfoni di Sky Sports UK: “Se sarà il mio ultimo anno qui a Liverpool? Al momento credo di sì, questi dovrebbero essere gli ultimi sei mesi“.

Nonostante abbia ammesso l’esistenza di una trattativa per il rinnovo, Salah ha infatti chiarito che al momento le parti sono molto distanti e che difficilmente si potrà arrivare a una conclusione.

Per questo motivo Giuntoli starebbe pensando di approfittare della situazione per portare un fuoriclasse del genere a parametro zero a Torino, anche se le difficoltà non mancherebbero. A partire dalla concorrenza spietata di PSG e Al Hilal.

Il vero ostacolo sarebbe però rappresentato dall’ingaggio di Momo, che attualmente al Liverpool percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione, e che probabilmente non ha trovato l’accordo con i Reds proprio per la volontà della dirigenza di abbassare i suoi emolumenti adesso che ha ormai superato le 32 primavere.