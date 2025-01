Lascia la Juve per 65 milioni: futuro in Premier

Il futuro sarà lontano dalla maglia bianconera: c’è la Premier League, lascia la Juventus per 65 milioni di euro. Adesso ci siamo

La delusione in Supercoppa ha lasciato tanto amaro in bocca in casa bianconera ma – adesso – la Juventus deve rituffarsi nei suoi impegni di Serie A, per tentare la risalita in classifica. Un inizio di stagione tutt’altro che esaltante per il gruppo di Thiago Motta che – adesso – attende novità anche in ottica calciomercato.

Cristiano GIuntoli è chiamato a rinforzare un gruppo bersagliato dagli infortuni, specialmente in difesa. Basti pensare a Bremer e Cabal, due pedine fondamentali che hanno lasciato da settimane sguarnita la retroguardia a causa di due gravi infortuni che perdureranno fino a giugno. D’altro canto si programma anche il futuro e – in ottica estiva – ci sarà grande spazio per i cambiamenti, anche tra gli addii. Largo alle cessioni: una in particolare farà molto discutere.

Sembra proprio che la vera sorpresa del mercato bianconero – nel 2025 – possa essere rappresentata da un clamoroso addio. Quello di Dusan Vlahovic, spesso e volentieri criticato per le sue prestazioni e adesso più vicino a lasciare i bianconeri per trasferirsi in Premier League: la pazzesca indiscrezione di mercato.

Juve-Vlahovic, sorpresa imminente: ecco l’addio

Al centro dell’attenzione il futuro di Dusan Vlahovic che, al momento, resta in scadenza il 30 giugno 2026 e difficilmente rimarrà alla Juventus. Il motivo è presto detto, come riferito da ‘Caughtoffside’ che sostiene la possibilità di un clamoroso addio dell’attaccante serbo. Ma andiamo con ordine.

Al momento l’entourage di Vlahovic e la Juve non hanno ancora raggiunto un punto comune per quel che potrebbe essere il prolungamento del classe 2000: a febbraio è previsto un summit nel quale i bianconeri decideranno il futuro del bomber. E pare proprio che sia stata già fissata la cifra per l’addio definitivo in estate: 65 milioni di euro. Destinazione? Premier League, con un club in particolare che già in passato ha provato a portare Vlahovic in Premier League e che – stavolta – potrebbe effettivamente riuscirci.

Arsenal in particolare – ma anche Manchester United – potrebbero prendere in considerazione l’assalto al 24enne di Belgrado che a Torino potrebbe aver quindi già finito i suoi giorni, dopo appena tre anni. Occhio, però, perché il portale riferisce come in corsa vi sia sullo sfondo pure il PSG. I ‘Red Devils’ potrebbero valutare Vlahovic al posto di Zirkzee, senza escludere del tutto lo scambio con i bianconeri.

L’Arsenal, d’altro canto, fu vicinissima a Vlahovic nel gennaio 2022: il sorpasso bianconero, però, decretò il colpaccio per la Juve e la clamorosa beffa per i londinesi. Ad oggi Vlahovic ha siglato 23 presenze tra campionato e coppe, con 12 gol e 2 assist vincenti.