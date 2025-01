Regalo da 20 milioni per Conceiçao: Mendes lo porta al Milan

Dopo la Supercoppa italiana, in arrivo per Sergio Conceiçao un regalo da venti milioni di euro da parte di Jorge Mendes

Un supermatch per la Supercoppa italiana. Il Derby della Madonnina d’Arabia non ha deluso le aspettative. Doveva essere anche uno spot per il calcio italiano e così è stato. Gol, emozioni, colpi di scena, i tifosi che hanno gremito gli spalti dell’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh non si sono certo annoiati.

A sorridere è il Milan di Sergio Conceiçao che è il primo tecnico rossonero da Filippo Inzaghi nel 2014 a vincere le prime due partite sulla panchina del Diavolo. E che partite! Ad andare al tappeto la Juventus, in semifinale di Supercoppa, e, come detto, i cugini nerazzurri ed entrambe le volte in rimonta.

Sotto di due reti, a firma di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, i rossoneri hanno ribaltato il match grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Non ha timbrato il cartellino dei marcatori ma Rafa Leao ha letteralmente spaccato la partita: sua la punizione, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, che Theo Hernandez ha trasformato in gol per il provvisorio 2-1 e suo l’assist per il tap-in dell’ex attaccante della Roma che ha regalato ai rossoneri l’ottava Supercoppa italiana della loro storia.

Insomma, il 2025 del Milan è iniziato sotto i migliori auspici, con la conquista della Supercoppa italiana che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione del Diavolo. Ma le buone notizie per i tifosi rossoneri non finiscono qui visto che potrebbe arrivare un ‘regalo’ da venti milioni di euro.

Il Milan si unisce alla corsa per Samu Costa

Samu Costa, ex giocatore dell’Almeria, è uno dei punti di forza della pacchetto arretrato del sorprendente Maiorca che attualmente è quinto, a pari merito con il Villarreal, in Liga. Sbarcato sulla più grande delle isole Baleari due estati fa, Samu Costa è una pedina insostituibile nello scacchiere tattico di Jagoda Arrasate.

Non per nulla il suo nome comincia a circolare con insistenza come possibile rinforzo di un top team a fine stagione, con il suo agente, Jorge Mendes, che intende cederlo al miglior offerente. Ebbene, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, alla corsa per il portoghese si unisce anche il Milan che ha mantenuto buoni rapporti con Mendes, il che lascia presagire che i rossoneri potrebbero tentare l’assalto a fine stagione.

Il Maiorca avrebbe già fissato il prezzo per il via libera alla cessione del portoghese il cui contratto è in scadenza a fine giugno del 2028 e per il quale l’Atletico Madrid ha già manifestato il proprio concreto interesse: almeno 20 milioni di euro.