Arriva al posto di Vlahovic: bomba da 150 milioni

Clamorosa indiscrezione di mercato su uno degli attaccanti più chiacchierati del momento: la valutazione choc non spaventa la big

Costantemente in discussione nonostante i numeri personali non siano poi così malvagi – e con l’attenuante di una fase offensiva non certo scintillante, per usare un eufemismo – Dusan Vlahovic è sempre nel mirino dei club inglesi e spagnoli.

Ancor prima che si concretizzasse, nel gennaio del 2022, il suo milionario passaggio alla Juve, l’Arsenal si era già materializzato con intenzioni bellicose dalle parti di Firenze, dove allora giocava il centravanti serbo. Il patron viola Rocco Commisso, irremovibile fino a quando lo stesso giocatore si espose direttamente dichiarando di voler diventare bianconero, alla fine cedette alle lusinghe della Juve, incassando oltre 83 milioni di euro tra parte fissa e bonus vari.

I Gunners non hanno però mai abbandonato il loro interesse per l’attaccante slavo: un gradimento alimentato anche dall’assenza, nell’undici titolare del tecnico Mikel Arteta, di un bomber spaccaporte. Che magari Dusan non è esattamente nella Juve, complice anche l’isolamento offensivo, ma che ha dimostrato di poter essere sia a Firenze che con la nazionale serba.

Invero negli ultimi tempi pare essersi un po’ raffreddata la volontà di portare il centravanti a Londra. Non tanto per un cambiamento di idee sul suo rendimento potenziale, quanto per la contestuale esplosione di un giocatore che, oltre ad aver l’innegabile vantaggio di giocare già in Premier, appare in un’ascesa inarrestabile.

Tutti pazzi per Isak: pronti 150 milioni di sterline!

Come riferito dal portale inglese esperto di mercato ‘Footballinsider247.com‘, che ha dato spazio all’autorevole parere di Stefan Borson, esperto di finanza calcistica, due club inglesi sarebbero in grado di onorare le richieste economiche che il ricchissimo Newcastle – una delle squadre attualmente più in forma d’Europa – ha posto in essere per cedere Aleksander Isak, uno dei nuovi crack del calcio continentale.

Proprio l’attaccante svedese dei ‘Magpies’ sarebbe infatti finito nel mirino di Chelsea ed Arsenal, che lo preferirebbero a Vlahovic per mere – ma decisive – questioni di prolificità. Isak è una macchina da guerra: solo in questa stagione il classe ’99 ha già realizzato 15 gol in 22 presenze in tutte le competizioni. Nelle ultime 7 gare di Premier League i centri sono addirittura 9, e quasi tutti di pregevolissima fattura.

“Quante squadre possono davvero permettersi la cifra che verrebbe richiesta per Isak se si trattasse di 120-150 milioni di sterline? Ci sono pochissimi club e nessuno farebbe un affare di quelle dimensioni a gennaio, secondo me“, il parere di Borson.

“Forse se il Chelsea riuscisse a trovare accordi intra-gruppo per mettersi in una posizione sicura dal punto di vista del FPP, forse sarebbe una cosa a cui penseranno in estate. Ma non credo che possano farlo prima del 30 giugno. Chi altro spenderebbe 150 milioni di sterline? L’Arsenal è probabilmente l’unica squadra che potrebbe fare un affare del genere nel calcio mondiale, supponendo che Isak non vada in Arabia Saudita“, la chiosa dell’esperto.