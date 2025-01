Dalla Juve al Milan: lo scambio si chiude subito

Milan e Juventus protagoniste del calcio mercato di gennaio. Entrambe condividono due obiettivi per l’attacco ma la concorrenza non manca

Dopo essersi affrontate nella semifinale di Supercoppa italiana e, in attesa del confronto in campionato del prossimo 18 gennaio, Milan e Juventus potrebbero incrociarsi di nuovo sul mercato.

Entrambe le squadre interverranno per rinforzare il proprio organico con l’obiettivo di colmare alcune lacune sopraggiunte a stagione in corso. La Juventus, oltre a un difensore per sostituire, potrebbe acquistare un nuovo innesto anche in attacco dopo l’infortunio di Milik che rende ulteriormente incerto il rientro dell’attaccante polacco. Attacco che è il reparto dove concentrerà i propri sforzi anche il Milan, soprattutto con le cessione di Jovic e di uno tra Okafor o Chukwueze.

I rossoneri hanno individuato in Marcus Rashford l’obiettivo prioritario per il reparto offensivo. Ci sono stati contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore dopoché il Manchester United ha aperto alla possibile cessione in prestito fino a fine stagione. Una trattativa difficile per i rossoneri sia per gli elevati costi di ingaggio quanto per la concorrenza di altri club. Su Rashford, infatti, ci sarebbe anche la Juventus, anch’essa in contatto con il fratello-manager del giocatore per valutare i possibili margini di manovra in una trattativa che dovrebbe coinvolgere lo stesso United nel pagamento di una parte dell’ingaggio del giocatore.

Juve-Milan, concorrenza dalla Premier per l’attaccante: scambio possibile

Oltre a Rashford, un altro attaccante che lascerà il suo club in prestito per la seconda parte di stagione è Kolo Muani, centravanti del PSG che non rientra più nelle scelte di Luis Enrique. E’ dello scorso 28 dicembre, l’indiscrezione rilanciata da Gianluca di Marzio su una richiesta di prestito da parte del Milan per l’attaccante francese, stessa proposta poi formulata anche dalla Juve.

Come nel caso di Rashford, anche su Kolo Muani la concorrenza non manca. Stando a Footballinsider247, ci sarebbe stato anche un tentativo dell’Aston Villa che avrebbe proposto al PSG uno scambio con l’attaccante colombiano Jhon Duran, autore di 12 gol finora con i Villans in tutte le competizione. A quanto pare non si tratterebbe di uno scambio di prestiti ma di un trasferimento a titolo definitivo per entrambi, ipotesi che taglierebbe fuori Milan e Juve che puntano invece a una cessione a titolo temporaneo di Kolo Muan.

L’indiscrezione di Footballinsider rappresenta un ulteriore indizio di come il PSG voglia muoversi con decisione sul mercato di gennaio già in vista della prossima stagione. Lo conferma ulteriormente la notizia di giornata su un tentativo immediato per Kvaratskhelia del Napoli con l’apertura del club partenopeo alla cessione con un’offerta di almeno 80 milioni di euro. Oltre a Kolo Muani, il PSG cederà a gennaio anche Skriniar, accostato nelle scorse settimane proprio alla Juve per la difesa e ora vicino al Galatasaray, peraltro altra squadra interessata a Rashford, individuato come possibile sostituto dell’infortunato Icardi.