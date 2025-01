È stato offerto a Inter e Milan: nuovo attaccante in arrivo

Derby di mercato tra Inter e Milan, un calciatore fortissimi è stato offerto a entrambi i club: i tifosi sognano il grande colpo

Dal derby di Supercoppa, rocambolesco, emozionante, indimenticabile per tanti tifosi, soprattutto quelli del Milan e quelli neutrali, al derby di mercato. La stracittadina milanese non finisce mai. In una stagione che si profila ancora come lunga e ricca di grandi traguardi da poter o dover raggiungere, Milan e Inter guardano con interesse anche al mercato, e potrebbero a breve battagliare per un attaccante di livello internazionale, un top player offerto a entrambi i club.

Per quanto siano in condizioni molto diverse tra loro, entrambe le squadre milanesi hanno d’altronde bisogno di almeno un rinforzo nel reparto offensivo. L’Inter sta infatti godendo di un super Thuram in una stagione in cui Lautaro sta rendendo meno. Alle loro spalle, però, Taremi, Arnautovic o addirittura Correa si sono accesi solo in rarissimi momenti, e fin qui non hanno dato un reale contributo alla causa.

In casa Milan il discorso è diverso. Al di là dell’euforia per il trionfo in terra saudita, è chiaro ed evidente che qualcosa in attacco andrebbe fatto, visto e considerato che Morata sta giocando bene ma sta segnando poco, che Abraham ha avuto diversi problemi fisici e che Okafor non può essere considerato un centravanti titolare di una squadra con grandi ambizioni.

Proprio per questo motivo le dirigenze di entrambi i club milanesi stanno sondando il mercato alla ricerca di un’opportunità in quella zona di campo, e a offrirgliela potrebbe essere clamorosamente il Manchester United, pronto a liberarsi di uno dei propri migliori giocatori.

Dal Manchester United alla Serie A: derby di mercato per un top player

In una stagione ancora una volta molto difficile per i Red Devils, anche dopo l’arrivo di un allenatore di talento come Ruben Amorim, a pagarne le spese potrebbero essere quei giocatori che fin qui non sono riusciti a incidere davvero nell’annata della squadra di Manchester.

Tra questi c’è sicuramente Joshua Zirkzee, protagonista di sei mesi molto difficili con la maglia di uno dei club più prestigiosi al mondo, dopo la meravigliosa annata bolognese della scorsa stagione. Il grande affare per Inter e Milan potrebbe però essere un altro attaccante, se possibile anche più affidabile rispetto all’ex pupillo di Thiago Motta.

Lo United sembra infatti aver messo alla porta Marcus Rashford, attaccante tuttofare dal talento straordinario, nato e cresciuto tra le fila dei Red Devils e protagonista di stagioni memorabili fino a poco tempo fa.

Chiamato in causa in Premier League quest’anno 15 volte, ha risposto mettendo a segno 4 gol e un assist. Un rendimento che non è bastato però a trasformarlo in un amovibile per Amorim, pronto a venderlo al miglior offerente tra vari club europei, come Barcellona, PSG, e appunto Inter e Milan.

Un affare difficile ma non impossibile, considerando che il Manchester avrebbe aperto anche all’ipotesi di un prestito. Resta da capire se i club italiani saranno in grado di coprire però la metà dell’ingaggio decisamente oneroso di Rashford in Inghilterra, uno stipendio annuale da circa 10 milioni di euro.