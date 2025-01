Giuntoli chiama l’agente: ecco il vice Vlahovic low cost

La Juventus alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Motta. Giuntoli accelera: contattato l’agente, la firma si avvicina.

Continua a sfogliare la margherita la Juventus, in attesa di intervenire sul mercato e regalare a Thiago Motta nuovi rinforzi di comprovata qualità Il club, nelle ultime ore, si è focalizzato soprattutto sulla caccia finalizzata ad individuare un centravanti in grado di ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic ed offrire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik. Cristiano Giuntoli, in realtà, contava sul recupero del polacco ma l’ennesimo infortunio da lui rimediato di recente ha costretto il manager a cambiare strategia e prevede l’acquisto di un elemento offensivo.

Tanti i profili vagliati dal direttore sportivo bianconero, il cui preferito continua a rispondere al nome di Joshua Zirkzee. Il 23enne olandese non si è ambientato in Inghilterra e ha fatto sapere di voler lasciare il Manchester United che, però, al momento non ha aperto alla sua cessione in prestito. Servirà quindi un sforzo economico (e la promessa di riscattarlo a titolo definitivo) per portare l’ex Bologna alla corte di Thiago Motta. Nel mirino c’è anche Randal Kolo Muani, utilizzato con il contagocce al Paris Saint Germain.

Per il 26enne, prelevato dall’Eintracht Francoforte nel settembre 2023 per 95 milioni, ha fatto fatica a conquistare la fiducia di Luis Enrique: appena 14 presenze, per complessivi 453 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Il PSG ha intenzione di venderlo, così da incamerare risorse fresche da reinvestire subito. La Juve si è iscritta alla corsa, ritenendolo un buon innesto. La trattativa, in ogni caso, non si preannuncia semplice. Ecco perché Giuntoli ha cominciato a battere un’altra strada, che conduce ad un giocatore poco felice nella sua attuale squadra e disposto a cambiare aria per tornare protagonista.

Mercato Juventus, svolta per il bomber: Giuntoli chiama l’agente

Parliamo di Niclas Fullkrug, attualmente in forza al West Ham. Il 31enne tedesco era sbarcato a Londra lo scorso agosto, con l’obiettivo di diventare il principale terminale offensivo degli ‘Hammers’. Finora la missione può essere considerata fallita, alla luce del magro bottino totalizzato dal classe 1993 ex Borussia Dortmund: due reti ed un assist in 10 apparizioni, a fronte di 15 gare saltate a causa di un grave infortunio da metà settembre a novembre.

Gli inglesi, di conseguenza, lo hanno inserito nella lista dei calciatori sacrificabili. La Juve, dal canto suo, è pronta a piazzare il blitz vincente. Giuntoli infatti, stando a quanto riportato dal giornalista della Rai Ciro Venerato, ha telefonato al papà-agente di Fullkrug al fine di convincerlo a sbarcare a Torino. I contatti sono in corso. La svolta tanto attesa da Motta sta per arrivare.