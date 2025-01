Lascia il Milan, è ad un passo dalla Juventus. Ma non è Tomori

Il calciomercato è entrato nel vivo e Milan e Juventus sono pronti ad intrecciare di nuovo le proprie strade durante il mese di gennaio.

La Juventus, dopo l’acquisto di Pierre Kalulu dal Milan durante la scorsa estate, è pronta a mettere sotto contratto un altro giocatore dei rossoneri, pronto a salutare Milanello al termine del campionato in corso.

Sia il Milan che la Juventus sono molto attivi in sede di mercato in questi giorni con i due club alla ricerca di rinforzi per migliorare le rose a disposizione di Sergio Conceicao e di Thiago Motta. I rossoneri vogliono portare a Milanello un nuovo centrocampista mentre la priorità tra i bianconeri è quella di prendere almeno un difensore considerati gli infortuni di Bremer e Cabal che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia della Juventus. Nel frattempo, però, Cristiano Giuntoli è sulle tracce di un giocatore del Milan pronto a dire addio ai rossoneri.

Calciomercato, la Juventus pronta a fare un tentativo per un giocatore del Milan

Davide Calabria è finito nel mirino della Juventus. Il capitano del Milan, che ha alzato insieme a Mike Maignan la Supercoppa italiana conquistata in finale contro l’Inter, è in scadenza di contratto e tutto lascia pensare ad un suo addio ai rossoneri al termine del campionato in corso.

Le trattative per il rinnovo del contratto si sono fermate diversi mesi fa con grande distanza tra domanda ed offerta. Il terzino destro ha chiesto la conferma dello stipendio che è di circa 2 milioni di euro l’anno con il club che però non appare intenzionato a corrispondergli. Stanno quindi aprendosi nuove strade per il destino di Davide Calabria con diverse società interessate al suo acquisto a costo zero.

In Italia, oltre alla Juventus, ci sono Como e Roma interessate all’acquisto del giocatore del Milan che ha avuto anche delle proposte dalla Francia con Nizza e Marsiglia sulle sue tracce, oltre al Galatasaray. Molto dipenderà anche da quella che sarà la seconda parte di stagione del giocatore e dallo spazio che Sergio Conceicao vorrà concedergli nella parte finale del campionato.

Al momento il titolare sembra essere Emerson Royal con il brasiliano che nelle ultime settimane ha visto migliorare in maniera sensibile il suo rendimento, portandolo ad essere un perno della difesa prima a disposizione di Fonseca ed ora di Conceicao. Se le cose non dovessero cambiare l’addio di Calabria al Milan diventerebbe inevitabile al termine del campionato.