Scambio e soldi per Vlahovic: la Juve ha il nuovo bomber

Svolta improvvisa di calciomercato, i bianconeri sacrificano Vlahovic: occhio allo scambio che può avvenire a breve, la proposta spiazza tutti

Inaspettatamente, tra i protagonisti del calciomercato invernale può esserci anche Dusan Vlahovic. L’avventura del serbo alla Juventus è stata caratterizzata costantemente da alti e bassi nei suoi tre anni in bianconero e l’addio potrebbe avvenire prima del previsto, già durante questa sessione di trasferimenti.

Una stagione, quella che sta vivendo Vlahovic, con tanti connotati paradossali. Il giocatore, vista la sua situazione contrattuale, è di fatto già un separato in casa per la Juventus, con un rinnovo che quasi certamente non arriverà, stante la grande distanza che permane tra domanda e offerta.

Il giocatore, in campo, si sforza di dare il massimo e il suo rendimento non è stato certamente negativo in assoluto, se si considerano i 12 gol segnati in tutte le competizioni. Ma è anche vero che le prestazioni nel loro complesso sono altalenanti e che l’intesa con Thiago Motta non è mai veramente sbocciata.

La Juventus, in questo mercato di gennaio, sta cercando un attaccante per affiancare il serbo e dargli un po’ di spazio per rifiatare, di quando in quando, visto che, infortuni a parte, la carretta là davanti l’ha sempre tirata lui. Ma per sbloccare un quadro di mercato che al momento non trova sbocchi, potrebbe proprio sacrificare Vlahovic anticipando la rivoluzione offensiva. Anche perché finalizzare una cessione del bomber in estate potrebbe rivelarsi difficile creando un nuovo caso Chiesa. Così, Giuntoli sta lavorando al sorprendente scambio.

Via Vlahovic, dentro Zirkzee: la Juventus cambia subito il centravanti titolare

L’oggetto del desiderio per la Juventus, non è un mistero, è Joshua Zirkzee. L’olandese è una precisa richiesta di Thiago Motta, che lo vorrebbe di nuovo con sé dopo l’eccellente lavoro svolto dalla coppia al Bologna.

Il Manchester United è aperto a una partenza dell’ex rossoblù, ma per adesso non c’è intesa tra i torinesi e gli inglesi sulla formula del trasferimento. La Juve vorrebbe il prestito senza obbligo di riscatto, i Red Devils la pensano diversamente. Per bypassare questa fase di stallo, così, secondo ‘TeamTalk’, da Torino sarebbe stato proposto Vlahovic, in uno scambio diretto con Zirkzee, includendo un conguaglio economico a favore dei bianconeri. Il tutto, farebbe sì che l’operazione possa concretizzarsi a titolo definitivo in entrambi i casi e senza lasciare discorsi in sospeso. Vedremo se la soluzione sarà in grado di accontentare tutte le parti.