Douglas Luiz porta il nuovo bomber: capolavoro Juve

Grazie a Douglas Luiz la Juventus può riuscire a far arrivare a Torino il nuovo attaccante richiesto da Thiago Motta: l’intreccio di mercato.

L’avventura di Douglas Luiz a Torino è stata finora un vero fallimento. Arrivato la scorsa estate come pezzo pregiato del mercato bianconero il centrocampista brasiliano ha giocato poco a causa di continui problemi fisici. In più, nelle volte in cui è sceso in campo l’ex Aston Villa ha dato l’impressione di essere un pesce fuor d’acqua.

Una situazione che preoccupa non poco la dirigenza juventina: solo qualche mese fa è stato fatto un investimento importante per portare Douglas Luiz a vestire la maglia bianconera, garantendogli anche un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Stando ai rumors che arrivano dalla Continassa sembra che la Juventus stia addirittura prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire già a gennaio di fronte a un’offerta congrua.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Manchester City su precisa richiesta di Pep Guardiola, che vede nel brasiliano il giocatore ideale per rimpiazzare l’infortunato Rodri e tornare a fare risultati dopo il recente periodo buio. Tuttavia nelle ultime ore il nome di Douglas Luiz è finito al centro di un altro intreccio di mercato a dir poco intrigante.

Douglas Luiz porta il nuovo bomber: Giuntoli fa un affarone

Le voci che provengono dall’Inghilterra, infatti, rivelano che Giuntoli starebbe pensando di utilizzare l’ex centrocampista dei Villans per arrivare a un bomber che Thiago Motta ha chiesto da tempo. Ebbene sì, Douglas Luiz può essere la chiave per arrivare a Joshua Zirkzee: l’allenatore bianconero non vede l’ora di poter avere di nuovo a disposizione l’olandese che lo scorso anno fece benissimo a Bologna sotto la sua guida.

L’idea è proprio questa, ovvero lavorare a uno scambio che coinvolga i due giocatori. Zirkzee, passato dal Bologna al Manchester United la scorsa estate, ha avuto grosse difficoltà di ambientamento all’Old Trafford ed è spesso considerato una riserva. L’ex rossoblu vuole cambiare aria e il ritorno in Italia sembra essere cosa gradita: il giocatore ha già detto sì alla Juventus, manca solo trovare la formula giusta.

L’assist potrebbe arrivare da Kia Joraabchian, agente di entrambi i calciatori: l’auspicio di Giuntoli è che possa rendere più semplice la trattativa tra i bianconeri e il Manchester United, così da liberarsi di quello che allo stato attuale è un flop a tutti gli effetti e far arrivare a Torino il tanto atteso bomber.