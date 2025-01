Esplode la bomba, bussano alla porta della Juve: addio pronto

La Juventus punta a sfoltire la propria rosa durante la sessione invernale del mercato. Un addio si avvicina: contatti sempre più costanti.

Da una parte, la necessità di regalare a Thiago Motta nuovi rinforzi di qualità capaci di raccogliere il testimone lasciato dagli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal. Dall’altra, la volontà di sfoltire la rosa e cedere i giocatori ritenuti non imprescindibili dall’allenatore, così da incamerare risorse preziose da reinvestire subito. Ancora qualche giorno di attesa poi, per la Juventus, inizierà ad essere rovente questa sessione invernale del calciomercato.

Il club ha cominciato a muoversi da ormai diversi giorni, allo scopo di elaborare le strategie ritenute più adatte e trovare acquirenti per gli elementi dell’attuale gruppo estromessi dal progetto. A partire sarà senza dubbio Danilo, messo fuori rosa poco prima della partenza per Riad dove si è giocata la Supercoppa Italiana. Il 33enne brasiliano piace molto al Milan e, soprattutto, al Napoli che punta a prenderlo a titolo gratuito facendo leva sulla sua volontà di aggregarsi alla corte di Antonio Conte.

La Vecchia Signora, dal canto suo, conta invece di incassare almeno 2 milioni che andrebbero ad aggiungersi ai fondi risparmiati grazie al taglio del suo stipendio. In lista di sbarco anche Arthur. L’ex Fiorentina, a sorpresa, ad inizio settembre era stato inserito nella lista dei calciatori utilizzabili in Champions League tuttavia, in questi mesi, non è mai stato impiegato da Motta. Il divorzio tra le parti andrà in scena a stretto giro di posta, con il 28enne intenzionato a lasciare la Vecchia Signora per provare a rilanciarsi altrove.

Mercato Juventus, la cessione si avvicina: contatti in corso

Dove? In Spagna, dove il regista continua a godere di una certa considerazione. Per lui, ad esempio, di recente si è fatto avanti il Betis Siviglia alla ricerca di un metronomo abile nella costruzione della manovra. La carriera di Arthur, salvo sorprese, non proseguirà però in Andalusia. Più probabile, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, un trasferimento all’Atletico Madrid. I Colchoneros vogliono aggiungere qualità alla propria linea mediana e, in tal senso, la scelta è ricaduta sul classe 1996 (la cui ultima presenza in campo risale al 29 maggio).

Ora resta da vedere in che modo proseguiranno le interlocuzioni tra i bianconeri e i biancorossi: i contatti, in ogni caso, sono destinati a moltiplicarsi nelle prossime ore. Arthur si prepara a lasciare Torino. Diego Simeone lo attende a braccia aperte.