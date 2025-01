Milan e Napoli: l’accordo che cambia tutto

Si riapre la trattativa, l’accordo non è lontano: svolta clamorosa, cambia tutto per Milan e Napoli

Il mercato di riparazione è appena cominciato e grandi novità potrebbero arrivare da un momento all’altro, anche tra le big di Serie A. Diverse trattative sono già in corso, e non si escludono grandi sorprese nelle prossime settimane. Alcuni giocatori di primissimo livello potrebbero infatti cambiare maglia, e c’è un affare in particolare che sta tenendo banco da diverse settimane e che coinvolge due grandi del nostro campionato: il Milan e il Napoli.

Non è un segreto che tra i tanti possibili colpi studiati negli ultimi mesi dalla dirigenza rossonera e da quella azzurra ci sia anche un possibile rinforzo offensivo. Se il Milan non sembra infatti del tutto soddisfatto del terzetto Morata-Abraham-Okafor, a Napoli ci si interroga da tempo sulla possibilità di affiancare a Lukaku un bomber che dia maggiori garanzie rispetto al pur ottimo Simeone.

Il problema per entrambi i club è riuscire a trovare un profilo in grado di soddisfare i rispettivi tecnici, ma anche di rientrare in quei parametri stringenti, a livello economico, imposti da sempre da De Laurentiis e negli ultimi anni anche dalla proprietà del Milan. In casi come questi, basta però un accordo per poter cambiare del tutto gli scenari per il presente e per il futuro.

C’è l’accordo, svolta clamorosa per Milan e Napoli: saltano tutti i piani

Il principale profilo individuato dalle due dirigenze italiane, stando a quanto riferito da fonti inglesi, sarebbe stato negli ultimi tempi il bomber del Nottongham Forest Chris Wood, attaccante neozelandese già maturo (classe 1991) ma in grado di rappresentare una grandissima occasione di mercato.

In scadenza di contratto il prossimo giugno, il centravanti da 12 gol in 20 presenze nell’ultima stagione si starebbe infatti guardando attorno, e difficilmente potrebbe dire di ‘no’ a una possibile offerta da parte di due big del calcio europeo come Milan e Napoli.

Il suo attuale allenatore, Nuno Espirito Santo, non vuol però saperne di lasciarlo andare, ed è per questo motivo che starebbe cercando in tutti i modi di convincerlo a firmare un rinnovo di contratto che possa blindarlo al City Ground ancora per lungo tempo. E stando alle ultime indiscrezioni riportate da Football Insider, l’opera di convincimento starebbe per riuscire.

Le parti negli ultimi tempi si sarebbero infatti riavvicinate, e lo stesso giocatore si sarebbe detto felice di poter continuare la sua avventura in una città e in un club in cui è assolutamente felice. L’accordo sembra quindi a un passo, la firma una formalità, e con essa l’uscita di scena di Wood dai piani di mercato dei club italiani. Con buona pace di Conceiçao e Conte, che dovranno guardare altrove per trovare il proprio bomber del presente e del futuro.