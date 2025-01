Pace fatta e ritorno Mourinho: ecco le cifre ufficiali

L’avventura di José Mourinho in Turchia potrebbe essere terminata: lo Special One sta per tornare, ci sono già le cifre.

Il Fenerbahce di José Mourinho ha cominciato il 2025 con il piede giusto battendo in casa 2-1 l’Hatayspor. Un successo che non ha però permesso alla truppa allenata dallo Special One di accorciare il proprio divario in classifica con i rivali del Galatasaray (vittoria 2-1 sul Goztepe): la distanza tra i due storici club di Istanbul resta sempre di otto punti.

Nonostante i tre punti Mourinho è apparso piuttosto nervoso ai microfoni nel post-gara e ha risposto in malo modo a un giornalista che lo incalzava sul ritardo in classifica dal Galatasaray. Dalla scorsa estate, ovvero da quando si è seduto sulla panchina del Fenerbahce, non è la prima volta che l’ex allenatore di Inter e Roma perde le staffe in diretta.

Mourinho ha più volte fatto capire di non apprezzare il campionato turco ed è per questo che da settimane si rincorrono voci su un suo probabile addio a fine stagione. Tuttavia, stando ai bookmakers inglesi, non sono affatto poche le possibilità che lo Special One decida di salutare il Fenerbahce già a stagione in corso per fare ritorno in Premier League.

Pace fatta: torna Mourinho, non ci sono più dubbi

Secondo diversi tabloid britannici, infatti, Mou è il candidato numero uno a prendere il posto di Sean Dyche sulla panchina dell’Everton. Il tecnico 54enne è sulla graticola da diverso tempo: i risultati dei Toffees sono davvero deludenti e la dirigenza sta ragionando attentamente sul da farsi.

L’Everton ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e le ultime due sconfitte consecutive hanno ulteriormente aggravato la posizione di Dyche, che ora sembra davvero all’ultima spiaggia: mercoledì con l’Aston Villa potrebbe essere la sua ultima panchina. Dando un’occhiata alle quote di Bettingodds.com, un noto sito di scommesse sportive, emerge chiaramente che la candidatura di Mourinho è quella ritenuta più probabile anche dai bookmakers.

Subito dietro c’è David Moyes, una vecchia conoscenza al Goodison Park: lo scozzese ha guidato i Toffees dal 2002 al 2013 riuscendo spesso a piazzare la squadra tra le prime dieci in Premier. Più indietro altri nomi, tra cui Lee Carsley e l’ex Borussia Dortmund Edin Terzic. Tra i papabili c’è anche Massimiliano Allegri, sebbene le probabilità di vedere l’ex Juve sulla panchina dell’Everton vengano ritenute da Bettingodds.com piuttosto basse.