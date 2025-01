Salta un altro difensore, Giuntoli nei guai fino al collo

Salta l’arrivo di un altro difensore in casa Juventus: Giuntoli è nei guai fino al collo, bianconeri in enorme difficoltà

Continuano i problemi in casa Juventus per quanto riguarda la ricerca di un difensore che possa ridare sicurezza a tutto il reparto arretrato, divenuto troppo fragile dall’infortunio di Gleison Bremer

I bianconeri si stanno muovendo freneticamente per regalare a Thiago Motta un nuovo giocatore in difesa, ma stanno incontrando enormi difficoltà nel portarne uno a Torino. L’obiettivo principale per il reparto arretrato era David Hancko del Feyenoord ma, dopo un iniziale ottimismo, il club olandese ha fatto sapere alla Juventus di non voler trattare la sua cessione in questa sessione di mercato, rinviando qualsiasi tipo di discorso alla prossima estate.

Difficile pure la pista che porta ad Antonio Silva dove il Benfica pure ha alzato un muro invalicabile. Il club portoghese preferirebbe una cessione a titolo definitivo immediata, mentre quello bianconero preferirebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’agente del giocatore Jorge Mendes sta cercando di forzare la mano, ma la cosa potrebbe andare per le lunghe e la Juventus non può permettersi in lusso di star troppo tempo dietro ad un giocatore.

Giuntoli sta sondando tantissime piste e nelle ultime ore quella più calda sembrava essere quella per Ronald Araujo del Barcellona, ma anche in questo caso le cose non stanno andando come avrebbe voluto il ds bianconero, ora nei guai fino al collo

Juventus, Araujo si complica: Giuntoli in difficoltà

Domani la Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino ed ancora una volta Thiago Motta dovrà inventarsi la formazione. Giunti a questo punto, è praticamente impossibile che il tecnico bianconero possa contare su un nuovo innesto per questa sfida, ma spera di poterlo avere per la gara infrasettimanale di recupero contro l’Atalanta.

Cosa più facile a dirsi che a farsi visto che Giuntoli continua a trovare porte chiuse ovunque per quanto riguarda l’acquisto di un difensore. Il ds bianconero, viste le difficoltà nell’arrivare ad Hancko ed Antonio Silva, si è fiondato con forza su Araujo del Barcellona, ma anche qui le cose sono molto complicate. Dopo aver recuperato dal suo infortunio, il difensore vorrebbe restare in Catalogna nel club del quale è innamorato per convincere Hansi Flick a puntare su di lui

Il contratto di Araujo con i blaugrana è in scadenza nel 2026 e secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i catalani non vogliono cedere il difensore in questo momento, considerate le tante competizioni in cui sono impegnati. Il dialogo tra Juventus e Barcellona resta aperto, ma la pista Araujo si è fatta più complicata rispetto a quanto si vociferava in questi giorni e il rischio che Giuntoli possa fare un altro buco nell’acqua è alto.