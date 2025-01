Venduto dopo il gol in finale? Conceicao blocca tutto

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha cambiato in un attimo la stagione rossonera con la vittoria della Supercoppa italiana e con un mercato completamente ribaltato.

C’è grande euforia in casa Milan dopo la vittoria in Supercoppa italiana con i rossoneri che sono tornati ad alzare un trofeo dopo due anni e mezzo di astinenza.

Sergio Conceicao è riuscito, nel giro di pochi giorni, ad entrare nella testa dei calciatori andando a trasmettere una mentalità vincente coniugata ad alcuni concetti di gioco che si sono rivelati vincenti nella doppia sfida contro Juve e Inter. Il tecnico portoghese è stato ben chiaro anche per quello che riguarda il mercato andando a dare il suo parere netto sul destino di alcuni giocatori che erano stati messi in dubbio sotto la guida di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, Conceicao ferma tutto: salta una cessione

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, l’arrivo di Sergio Conceicao al Milan è stato fondamentale per la permanenza di Theo Hernandez in rossonero, ora ad un passo dalla firma per il rinnovo del contratto. Il terzino, in passato, era stato accostato anche al Manchester United che aveva tentato di assicurarselo tramite uno scambio.

In queste ore è molto caldo il nome di Marcus Rashford in casa Milan con l’attaccante inglese che è in uscita dai Red Devils e sta cercando una nuova sistemazione. Il suo alto ingaggio, circa 11 milioni di euro netti a stagione, rende difficile se non impossibile l’acquisto da parte del Milan che in queste ore ha avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione.

In passato, circa un anno fa, il club inglese si era già fatto avanti per Theo Hernandez andando a mettere sul piatto proprio il cartellino di Rashford per uno scambio che il Milan ha bloccato sul nascere. I rossoneri avrebbero voluto almeno 30 milioni di euro in più come conguaglio e l’ingaggio dell’attaccante inglese era, allora come ora, completamente fuori dalla portata delle casse rossonere.

Chi ha visto cambiare il proprio destino, oltre a Theo Hernandez, è sicuramente Fikayo Tomori. L’inglese ha riconquistato immediatamente il posto da titolare giocando dal primo minuto sia la semifinale contro la Juventus che la finale contro l’Inter. Proprio i bianconeri avevano provato a prendere il centrale con Sergio Conceicao che è stato chiaro nel voler tenere in rosa l’ex Chelsea considerato un punto fermo dell’organico a sua disposizione.