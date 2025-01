Dalla Roma alla Juve: uragano Guardiola e plusvalenza totale

Pep Guardiola sfida giallorossi e bianconeri e li spiazza sul mercato, irrompe in scena il tecnico del City che così vuole rilanciare la sua squadra

Per tifosi, appassionati di vario genere e addetti ai lavori, è una stagione calcistica decisamente non banale e che sta riservando più di qualche sorpresa. Nei vari campionati e nelle competizioni europee, fin qui, non tutti i pronostici sono stati rispettati, anzi. Diverse delle big più attese hanno avuto qualche problema, mettendo in mostra un rendimento decisamente sotto l’asticella. Tra le squadre più in crisi, di sicuro il Manchester City di Guardiola.

Fin qui, i campioni d’Inghilterra solo lontani parenti di ciò che sono stati fino a qualche tempo fa. Con un ciclo horror in autunno e una lunga serie di sconfitte, che li hanno allontanati dai principali obiettivi. Ora, il City sta provando a rialzarsi, dopo le ultime due vittorie in campionato, anche se in Premier la classifica piange ancora: sesto posto e -12 dal Liverpool capolista. Vedremo se nelle prossime settimane avverrà una serie di vittorie che possa riproporre i Citizens come protagonisti a tutti i livelli.

Intanto, Pep Guardiola sta cercando di venire fuori dal momento più buio e ragiona, in ottica futura, sulla ricostruzione della sua squadra, per poter garantire un nuovo ciclo vincente. Ecco perché occorre fare molta attenzione ai movimenti di mercato degli inglesi, che coinvolgono anche le squadre di Serie A, Juventus e Roma su tutte.

Guardiola ricostruisce il City dalle fondamenta: doppio assalto a Juve e Roma in porta

Tra i volti destinati a lasciare i campioni d’Inghilterra, c’è il portiere Ederson. Come suo sostituto, Guardiola ha messo nel mirino i due estremi difensori di bianconeri e giallorossi, Michele Di Gregorio e Mile Svilar.

Dell’interesse per Di Gregorio si parlava già da un po’. La novità è che alla lista di Guardiola si è aggiunto il portiere romanista. Secondo quanto riportato da ‘Asromalive’, infatti, emissari del City avrebbero visionato da vicino Svilar. Il club capitolino per ora non pensa di cederlo, ma gli scenari potrebbero cambiare nel momento in cui arrivasse una proposta importante e di quelle difficili da rifiutare. Da 40 milioni di euro a salire la cessione andrebbe valutata, anche perché per la Roma si tratterebbe di una plusvalenza di alto livello.