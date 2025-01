Giuntoli lo riporta in Serie A: vice Vlahovic low cost

Giuntoli sta cercando di trovare un colpo per l’attacco di Thiago Motta, qualcuno da affiancare a Vlahovic. Con un budget basso può tornare utile un nome conosciuto in Italia

Il bomber serbo non ha avuto mai un’alternativa credibile in questo inizio di stagione, visti i continui problemi fisici di Milik e l’assenza di un altro centravanti di scorta. L’ex ds del Napoli ha in mano una carta a sorpresa che potrebbe risolvere diversi problemi.

La Juventus ha bisogno di ritocchi e anche urgenti per mettere a posto la propria rosa. Giuntoli è in piena sintonia con Motta almeno in questo e non vuole concedere alibi al proprio tecnico per la seconda metà di stagione. L’idea tecnica deve però conciliarsi con quella economica e per prendere il difensore e l’attaccante che servono, bisogna fare di necessità virtù. In base a questo ragionamento l’ex ds del Napoli si sta muovendo su alcuni profili non molto costosi ma che possono donare quell’esperienza necessaria per incidere da subito.

In attacco è stato proposto Beto dell’Everton, seguito anche dalla Roma, mentre per Lucca, il preferito dalla dirigenza bianconera, servono oltre 20 milioni e se ne riparlerà a giugno. Per far sì che qualcosa si muova c’è bisogno anche di fare delle uscite, come quella di Danilo, ormai promesso sposo al Napoli. Liberarsi di un ingaggio comunque pesante garantirà un discreto margine di manovra anche in ingresso.

Budimir per l’attacco della Juve: Giuntoli pensa al bomber low cost

Come detto le caratteristiche del vice Vlahovic cercato da Giuntoli dovranno essere di prezzo non elevato e giusta esperienza. Un nome che sta tornando in auge è quello di Ante Budimir, che in Italia abbiamo conosciuto da giovane con la maglia del Crotone. L’attaccante croato di 191 cm è diventato una star della Liga con l’Osasuna. Nella passata stagione ha messo a segno la bellezza di 17 gol in 33 presenze, mentre quest’anno è già a quota 10 in 18 (16 da titolare).

Budimir non è più giovanissimo, visto che è un classe ’91, ma di certo ha quella maturità che gli permetterebbe di essere pronto sin dal primo giorno. Inoltre non avrebbe problemi di adattamento alla Serie A avendoci già giocato in passato. Di certo rispetto a carte come quella di Zirkzee o Füllkrug è decisamente più economica e potrebbe sposarsi a pieno per il mercato di gennaio juventino. Vedremo se nelle prossime ore la trattativa potrà decollare. Un nome poco per la fantasia dei tifosi ma molto per la concretezza di Motta.