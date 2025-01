Il Milan lo manda all’Inter: terremoto Theo Hernandez

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe cambiare completamente: tanti saluti al Milan, la grande protagonista è l’Inter.

Theo Hernandez è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti del successo del Milan nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Suo il gol su punizione che ha riaperto un match apparentemente chiuso dopo il 2-0 di Taremi: il laterale francese ha poi sfornato anche l’assist per il 2-2 siglato da Pulisic. Una prestazione scintillante che fa sperare tutti i tifosi milanisti in una seconda parte di stagione decisamente migliore rispetto alla prima.

Tuttavia il nome di Theo Hernandez continua a essere uno di quelli protagonisti dei rumors di mercato. Il suo contratto con il Milan scade nell’estate 2026: le ultime notizie danno le parti molto vicine al rinnovo, ma altre indiscrezioni parlano anche di un possibile addio a fine stagione, specialmente di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile.

La paura dei tifosi rossoneri è che Theo Hernandez venga ceduto a qualche rivale italiana, magari proprio all’Inter. Uno scenario fortemente improbabile, anche se nell’intreccio di mercato che si sta delineando i nerazzurri un ruolo ce l’hanno eccome. Il quotidiano britannico ‘The Sun’ ha infatti riportato che Theo Hernandez è uno dei principali obiettivi dell’Arsenal.

Il Milan lo manda all’Inter: clamoroso intreccio di mercato

I Gunners farebbero carte false per portare all’Emirates l’ex terzino del Real Madrid. La spinta arriva soprattutto dall’allenatore dei londinesi, Mikel Arteta, grande fan del rossonero: per il tecnico spagnolo Theo Hernandez è davvero il rinforzo ideale per il suo Arsenal. Ma cosa c’entra l’Inter in tutto questo?

I nerazzurri seguono da tempo Oleksandr Zinchenko, esterno ucraino dell’Arsenal: il 28enne, come riporta sempre The Sun, è in scadenza di contratto nel 2026 con i Gunners e potrebbe lasciare Londra al termine di questa stagione. Secondo il tabloid britannico l’Inter vorrebbe addirittura provarci per gennaio, dato che Zinchenko sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Arteta (solo due partite da titolare in Premier).

Nel caso in cui l’Inter lanci davvero l’assalto al giocatore ecco che l’Arsenal potrebbe cautelarsi andando subito a bloccare Theo Hernandez. Un intreccio di mercato sull’asse Milano-Londra che però in molti giudicano a dir poco complicato: stando alle voci che arrivano da via Aldo Rossi sembra che l’entourage di Theo e la dirigenza rossonera siano davvero a un passo dall’accordo per il rinnovo.