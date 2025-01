Juve e Napoli, salta tutto: blitz capitolino

La Juventus ed il Napoli continuano ad essere alla ricerca di rinforzi di qualità. I piani di Giuntoli e Manna, però, sono destinati a saltare.

Procedono senza sosta, negli uffici della Juventus e del Napoli, le riflessioni legate alla sessione invernale del mercato. Entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di difensori di comprovata qualità da regalare a Thiago Motta ed Antonio Conte in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia decisiva per le rispettive ambizioni di gloria. I bianconeri e gli azzurri, di conseguenza, hanno messo nel mirino un giovane talento dal futuro assicurato, intenzionato a lasciare la sua attuale squadra per rilanciarsi altrove.

Il nome è quello di Renato Veiga del Chelsea, acquistato a luglio dal Basilea a fronte di un investimento di 14 milioni. Il 21enne, pur godendo della piena stima del tecnico Enzo Maresca, ha fatto fatica a ritagliarsi uno spazio in Premier League: appena 7 presenze, per un totale di 176 minuti. L’ultima presenza in campo del classe 2003 risale all’8 dicembre. Da quel momento in poi, ha continua a sedersi in panchina senza essere più utilizzato dall’allenatore dei Blues.

Il portoghese, in questi mesi, ha trovato continuità in Conference League (8 apparizioni) tuttavia a breve le parti divorzieranno, con il Chelsea che lo lascerà partire in prestito secco allo scopo di consentirgli di proseguire nel proprio percorso di crescita e maturare ulteriore esperienza ad alti livelli. La Vecchia Signora e i partenopei si sono iscritti alla corsa, attratti dall’idea di inserire in rosa un elemento polivalente capace di ricoprire anche i ruoli di terzino sinistro e di mediano davanti alla retroguardia.

Juventus e Napoli beffate: blitz decisivo nella capitale

La strada che conduce alla fumata bianca, però, risulta in salita. Il motivo è da ricercare nel recente blitz compiuto nella capitale inglese dallo Stoccarda. I tedeschi sperano ancora di centrare la qualificazione ai play-off di Champions League (al momento sono ventiseiesimi a -1 dalla Dinamo Zagabria ventiquattresima) e, di conseguenza, si sono messi alla ricerca di nuovi rinforzi. La scelta in tal senso, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Florian Plettenberg’, è ricaduta su Veiga ritenuto un prospetto quanto mai interessante.

Un problema in più per la Juve ed il Napoli che, salvo sorprese, saranno costrette a spostare altrove i loro mirini. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, proverà a stringere per Ronald Araujo del Barcellona. Il Ds napoletano Giovanni Manna, invece, punta a prendere Danilo (epurato dai bianconeri).