Offerti 40 milioni all’Inter per gennaio: resta in Serie A

L’Inter potrebbe incassare una somma intorno ai 40 milioni di euro durante il mercato di gennaio con i nerazzurri pronti a salutare un big della propria rosa.

La sconfitta in Supercoppa italiana ha lasciato l’amaro in bocca ad un’Inter che in questi giorni è molto attiva sul mercato, in particolare per quello che riguarda le potenziali cessioni.

Il club meneghino ha dovuto fare i conti con alcune assenze durante le due partite giocatore in Arabia Saudita, rendendosi conto che l’apporto delle riserve non è lo stesso che riescono a garantire i titolari. Una motivazione che potrebbe dare l’ok alla partenza di alcuni calciatori che non sembrano essere punti fermi dei piani tattici di Simone Inzaghi. Un affare potrebbe portare nelle casse del club nerazzurro una somma intorno ai 40 milioni di euro portando l’Inter ad avere a disposizione il denaro necessario per sistemare la propria rosa.

Calciomercato, maxi offerta all’Inter per un big dalla rivale

Il Napoli ha messo nel mirino Davide Frattesi ed è pronto a fare sul serio per il centrocampista della nazionale che viene utilizzato con il contagocce da Simone Inzaghi. Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Kvaratskhelia al PSG, i partenopei sarebbero pronti a dare l’assalto all’ex Sassuolo.

Stando a quanto affermato da Paolo Bargiggia su X, il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta da circa 40 milioni di euro (bonus compresi) per assicurarsi il cartellino del centrocampista classe 1999. Davide Frattesi è scontento per il poco utilizzo riservatogli in questa stagione ed avrebbe già dato l’ok ad un trasferimento per trovare maggiore continuità in vista della seconda parte di campionato.

Il Napoli dovrà fare i conti però con la concorrenza della Roma, da tempo interessata al cartellino del centrocampista che fu trattato dai giallorossi già durante la scorsa estate. Tifoso della squadra capitolina, Frattesi sarebbe felice di tornare ad indossare la maglia della Roma che ha potuto vestire solamente durante il percorso delle giovanili.

L’Inter darà l’ok alla cessione del centrocampista solamente nel momento in cui avrà la possibilità di portare a Milano un sostituto di alto livello da regalare ad Inzaghi in vista di una seconda parte di stagione davvero impegnativa per i nerazzurri. La corsa allo scudetto con Champions League e Coppa Italia pronte ad entrare nel vivo impongono una rosa profonda al club che in estate sarà chiamato a disputare la prima edizione del nuovo mondiale per club.