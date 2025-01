Thiago Motta è crollato: adesso non è più intoccabile, spunta l’indizio

Spunta un clamoroso indizio sul futuro di Thiago Motta: cambia tutto per il tecnico della Juventus, può succedere davvero

C’era una volta un allenatore arrivato in casa Juventus con le stimmate del genio del calcio, da tutti additato come un “nuovo Guardiola” o qualcosa del genere. Un tecnico capace di un’impresa clamorosa, come la qualificazione in Champions con il Bologna, pronto a costruire in bianconero un progetto sul lungo termine divertente e soprattutto vincente. Sul futuro di Thiago Motta molti, se non tutti, avrebbero scommesso. Ma oggi quello stesso futuro sembra essere cambiato radicalmente.

Fino a poche settimane fa Motta sembrava assolutamente intoccabile. Nonostante qualche scivolone di troppo, il tecnico bianconero era a detta di tutti il cardine del progetto che Cristiano Giuntoli stava mettendo in piedi alla Juventus, dopo il primo anno di apprendistato.

Le cose sono però rapidamente cambiate nelle ultime settimane. Perché le difficoltà iniziali, per molti accettabili, si sono tramutate in difetti apparentemente endemici, messi in mostra in maniera evidente anche in una competizione breve e già decisiva per un trofeo come la Supercoppa Italiana.

La sconfitta con il Milan ha infatti lasciato il segno molto più di tante delusioni in campionato, e anche per questo il futuro di Motta alla Juve potrebbe essere “crollato”.

Thiago Motta verso l’esonero, cambia tutto per il tecnico della Juventus: situazione ribaltata rispetto all’inizio

Se nelle prime settimane della sua gestione Thiago Motta poteva godere di una stampa amica, anche nell’ambiente juventino, e sembrava in tutto e per tutto essere protetto, difeso e coccolato dal mondo bianconero, a forza di pareggi in campionato, di qualche brusca frenata in Champions e soprattutto della sconfitta subita in rimonta contro i rossoneri in Supercoppa, il rapporto sembra essersi definitivamente incrinato.

Nessuno pensa che il suo esonero possa essere dietro l’angolo. Sul suo futuro in bianconero in molti rimangono convinti che possa durare ancora a lungo, almeno fino al termine della stagione, se non oltre. Ma c’è un dato che rispetto alla scorsa estate è clamorosamente cambiato, ed è anche per questo che cresce sempre più il partito di chi vede l’avventura di Motta agli sgoccioli.

Come evidenziato a Agipronews, nel giro di poche settimane la quota dei bookmaker riguardante l’esonero del tecnico ex Bologna e Spezia è crollata in maniera fragorosa e inimmaginabile. Per la prima volta dopo la sconfitta in Supercoppa è diventata una quota a una cifra.

Si è passati nel giro di non molto tempo da una quota stabile di circa 25 a una quota decisamente meno invitante di 7.50, a dimostrazione di quanto gli stessi tifosi, oltre ai betting analyst, abbiano notato un cambiamento nel sentiment bianconero nei confronti dell’allenatore italo-brasiliano.

Un tecnico di sicuro talento ma che adesso avrà bisogno di una grande svolta in campionato, o di un cammino importante in Champions League, per rendere nuovamente ferma e stabile la sua posizione.