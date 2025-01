Conceicao lo ha già bocciato, è fuori dal Milan: valigia pronta

Sergio Conceicao ha già dato il suo parere riguardante un calciatore che sembra essere destinato a lasciare il Milan durante il mercato di gennaio.

Tempo di addii in casa Milan con la dirigenza che sta lavorando sul mercato per cercare di sistemare la rosa a disposizione del nuovo tecnico rossonero.

Conceicao è in costante contatto con la dirigenza del Milan per cercare di capire quali mosse adottare per provare a rendere ancora più competitiva una rosa che nella prima parte di stagione ha mostrato diverse lacune. Prima di acquistare il Milan dovrà cedere con la società che, grazie ai colloqui con il nuovo allenatore sembra avere le idee chiare su chi dovrà salutare la squadra in vista della seconda parte di campionato. L’ex tecnico del Porto ha dato la sua opinione riguardante un giocatore che in un anno e mezzo ha fatto molta fatica a trovare la giusta continuità.

Calciomercato, il Milan è pronto ad una nuova cessione: Conceicao ha dato il suo ok

Secondo quanto affermato da Calciomercato.it il Milan starebbe pensando alla cessione di Samu Chukwueze durante il mese corrente. Il nigeriano non sembra far parte dei piani tattici di Sergio Conceicao che avrebbe già dato l’ok alla partenza dell’esterno offensivo.

In queste ore è in fase di definizione la cessione di Noah Okafor che lascerà il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto che, se si dovesse verificare permetterebbe ai rossoneri di andare a chiudere un’importante plusvalenza sul mercato. Contestualmente però si sta pensando anche alla partenza di Samu Chukwueze con il nigeriano che potrebbe liberare un altro posto in attacco consentendo al Milan di andare a chiudere un altro colpo.

Su Chukwueze ci sarebbe l’Aston Villa con Unai Emery che sarebbe pronto a puntare sull’esterno che conosce bene dai tempi di Villarreal. Una cessione che porterebbe il Milan a poter chiudere positivamente per l’acquisto di Marcus Rashford, primo obiettivo di mercato in entrata per il club meneghino.

L’attacco verrebbe poi considerato a posto considerato il fatto che Alex Jimenez può agire anche come esterno alto negli schemi del tecnico portoghese. Un altro addio potrebbe essere quello di Luka Jovic, praticamente mai a disposizione nella prima parte di stagione con il serbo che è alla ricerca di una squadra che possa dargli fiducia in vista della seconda parte di stagione per provare a rivitalizzare la sua carriera.