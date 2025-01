Juve anticipata: il bomber sta saltando

Mossa d’anticipo sulla Juve, cambia il mercato: il centravanti sta per uscire dalla lista degli obiettivi dei bianconeri

La rivoluzione che la Juventus ha messo in essere sul mercato in estate era, probabilmente, soltanto nella sua fase iniziale. Siamo destinati a vedere altri stravolgimenti nella rosa bianconera, a iniziare dal mercato di gennaio, una sessione in cui il club sta preparando diversi investimenti, viste le necessità determinate dagli infortuni e dal dover aumentare la qualità per raggiungere gli obiettivi minimi stagionali.

Non passa giorno che non ci siano notizie e indiscrezioni di vario genere sui tanti movimenti del dt Cristiano Giuntoli. Il dirigente dei torinesi deve far presto per portare a casa gli acquisti programmati. Priorità alla difesa, ridotta da tempo ai minimi termini per vari motivi. Ma non si tratta dell’unico reparto in cui ci sono grandi manovre in atto.

La Juve va anche a caccia di un attaccante, ma, in prospettiva, in realtà di più di uno. Se per l’immediato, c’è necessità di qualcuno che ricopra il ruolo di vice Vlahovic, dato che Milik non fornisce garanzie dal punto di vista fisico, si pensa anche a cosa accadrà in un prossimo futuro, con il serbo destinato a lasciare Torino, non essendoci possibilità di rinnovo del contratto.

Dunque, Giuntoli sta scandagliando il mercato e diversi profili, per trovare quello più adatto e per riuscire a strappare un affare alle migliori condizioni. Uno dei nomi sulla lista della Juve però sta per sfumare, vista l’entrata in scena di un altro grande club.

Juve, niente da fare per David: va verso il Manchester United

Le attenzioni di tante società sono su Jonathan David, attaccante canadese del Lille, che da febbraio sarà libero di firmare a parametro zero con qualsiasi squadra. Accostato anche alle squadre italiane, Juventus e Inter in testa, potrebbe in realtà finire al Manchester United.

La rivelazione arriva in Inghilterra da ‘Givemesport’, secondo cui il giocatore verrebbe proposto a stretto giro di posta ai ‘Red Devils’. Da lui, il club proverebbe a ripartire dopo una annata che fin qui si sta rivelando davvero complicata, a caccia dell’ennesima rifondazione.

Una brutta notizia per la Juve, che non potrebbe competere con l’ingaggio che lo United potrebbe mettere sul piatto. Anche se questo potrebbe in realtà fare gioco ai bianconeri liberando spazio per l’arrivo di Zirkzee, ora o a giugno.