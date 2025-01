Salta l’affare in Premier: game over Juventus

Non arrivano buone notizie per la Juventus: i bianconeri rischiano di veder sfumare un importante affare in Premier League.

Tra le squadre più attive in questo mercato di gennaio c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri non hanno ancora messo a segno alcuna operazione in entrata ma Giuntoli è pronto a regalare a Thiago Motta i rinforzi giusti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione e provare a non perdere di vista (almeno) il quarto posto.

Il direttore sportivo bianconero sta cercando di portare alla Continassa almeno un difensore, visti anche i gravi infortuni di Bremer e Cabal, e un attaccante, dato che Milik ha di nuovo un problema fisico e Vlahovic è il solo centravanti a disposizione di Motta. Tuttavia Giuntoli non sta lavorando solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita.

Alcuni giocatori, infatti, sembrano ormai destinati a lasciare Torino. Tra questi c’è Danilo, che è ormai a un passo dall’accordo con il Napoli: il capitano, però, non è l’unico che potrebbe salutare la truppa bianconera nei prossimi giorni. Stando ai rumors, infatti, la Juve potrebbe decidere di separarsi già da Douglas Luiz.

Game over Juventus: l’addio può sfumare

Il centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa con grandi aspettative, ha deluso profondamente. Spesso infortunato, nelle poche volte in cui è sceso in campo Douglas Luiz non ha mai convinto ed è parso lontano parente di quel centrocampista che lo scorso anno incantava in Premier con 10 gol e 10 assist.

Secondo quanto riportato da Nottingham Forest News pare che sia proprio il Forest la squadra interessata a riportare Douglas Luiz in Premier League. Il club che nella sua bacheca può vantare anche due Coppe dei Campioni sta vivendo un momento da sogno in campionato: terzo posto a 40 punti in compagnia dell’Arsenal, a 6 punti dal Liverpool capolista (che ha una partita in meno).

I tifosi sognano a occhi aperti e per questo il club vuole provare a rinforzare la rosa già in questo mercato di gennaio per tentare davvero di raggiungere un traguardo straordinario. Tuttavia, almeno stando a quanto riportato da Graeme Bailey, sembra che il club di Nottingham stia dando priorità ad altri reparti rispetto al centrocampo: non una buona notizia per la Juve, che spera davvero nell’interesse del Forest per liberarsi di un giocatore che oltretutto guadagna 5 milioni di euro all’anno.