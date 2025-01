Scippo all’Atletico: il Milan mette la freccia

Il Milan apparecchia un grandissimo colpo per la prossima estate: Atletico Madrid travolto, così può davvero firmare coi rossoneri

Il successo in Supercoppa è ormai alle spalle, il nuovo Milan di Sergio Conceicao deve guardare avanti per tentare di rimontare punti in campionato. Prima il Como, poi la Juventus: due sfide impegnative in appena quattro giorni per testare le ambizioni dei rossoneri.

Sullo sfondo rimane sempre il calciomercato, un tema bollente in quel di Via Aldo Rossi. Ibrahimovic e Moncada stanno sondando il terreno per i prossimi talenti che, probabilmente, varcheranno le soglie di Milanello. Tra gennaio e giugno, dunque, qualcosa di grosso potrebbe muoversi in praticamente ogni reparto.In difesa andrà chiarito l’equivoco Pavlovic, partito benissimo con Fonseca e poi letteralmente scomparso dai radar.

A centrocampo – oltre al duo inamovibile formato da Reijnders e Fofana – mancano alternative di livello. E in attacco, nei mesi estivi, andranno fatte le dovute valutazioni sul rendimento di Morata e Abraham. Nel frattempo sta prendendo forma una possibilità davvero pazzesca che – dall’Inghilterra – pone in primo piano proprio il Milan. Così i rossoneri possono lasciare con un pugno di mosche in mano Simeone e l’Atletico Madrid: il colpaccio è dietro l’angolo.

Simeone ko, va al Milan: scippo pazzesco

Il Milan, tra presente e futuro, pianifica le prossime mosse. Il calciomercato già nel mese di gennaio potrebbe riservare alcuni colpi di un certo spessore: resta in piedi il sogno Rashford seguito anche dal Como in Serie A.

Ma è un altro nome quello che, secondo il ‘The Sun’, starebbe appassionando la dirigenza di Via Aldo Rossi. Tyrick Mitchell, laterale di enorme talento protagonista con la maglia del Crystal Palace, è tra i profili preferiti dai rossoneri. Il 25enne nazionale inglese, di origini giamaicane, è finito in cima alla lista dei ‘Colchoneros’ così come del Milan: a questo punto, a distanza, potrebbe scattare un clamoroso duello. Si sa come al di là di Theo Hernandez, il ‘Diavolo’ non abbia alternative di grande spessore al laterale francese.

Mitchell, ad oggi a quota 2104′ in campo con 24 presenze e 3 assist tra campionato e coppe, sarebbe l’ideale. Il portale britannico riferisce come sarebbe comunque assai complicato vedere un possibile assalto in via ufficiale entro fine gennaio sia da parte della società di Cerezo che dei rossoneri. Servirebbe un’offerta generosissima per convincere il Crystal Palace, a metà classifica, a cedere la sua stella a stagione in corso.

Mitchell piace molto anche in Premier League – su di lui hanno posato gli occhi sia l’Arsenal che il Tottenham – e nel frattempo spera anche in una chiamata di Tuchel per essere protagonista pure con la Nazionale inglese. Intanto il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e il rinnovo con il Crystal Palace è tutto fuorché scontato. Staremo a vedere: il Milan rimane in primo piano, alla finestra, pronto ad accelerare e ad anticipare l’Atletico di Simeone.