Simeone salva la Juventus e Motta: finalmente, se ne liberano

Il ‘Cholo’ prepara un’operazione che farà felice la Juventus: pronto l’assalto al big bianconero, lo porta subito all’Atletico Madrid

Archiviato il Derby della Mole, adesso in casa Juventus l’attenzione è tutta proiettata alla super sfida contro l’Atalanta: un turno infrasettimanale impegnativo che potrà dire molto sulle ambizioni dei bianconeri, lontani dalla parte alta della classifica.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e così in casa Juventus si pensa alle occasioni da cogliere entro fine mese, soprattutto in entrata. La difesa rimane il reparto che continua a necessitare di maggiori accorgimenti, soprattutto al centro, vista la lunga assenza di Bremer e Cabal. L’attacco d’altro canto – in attesa del sempre più complicato rinnovo di Dusan Vlahovic – potrebbe portare un vice degno di questo nome per il serbo.

Nelle ultime ore si sta però facendo strada una clamorosa possibilità che potrebbe coinvolgere in primo piano l’Atletico Madrid. Diego Simeone, a caccia di innesti per la squadra che resta in piena corsa per il titolo, avrebbe adocchiato un profilo di grande spessore proprio tra le file bianconere. E così può finire per favore un grosso favore a Motta e Giuntoli.

Dalla Juve all’Atletico Madrid: lo vuole Simeone

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ rivela quella che, a conti fatti, sarebbe tra le operazioni più sorprendenti del mese di gennaio. La Juventus potrebbe salutare presto un big che, da mesi, non rientra nei piani di Thiago Motta: nel suo futuro vi sarebbe proprio l’Atletico Madrid.

Diego Simeone ha bisogno di rinforzare il centrocampo e per farlo sembrerebbe aver messo in cima alla sua personalissima lista Arthur Melo. Il brasiliano, dopo una stagione davvero positiva con la maglia della Fiorentina, alla fine non è stato riscattato dal club di Commisso ed è tornato alla base. A Torino, però, Arthur è solo un esubero dall’ingaggio elevato: attualmente guadagna 5 milioni a stagione, motivo per cui i toscani decisero pochi mesi fa di non trattenerlo a Firenze.

Simeone vede nel rilancio di Arthur una possibilità intrigante: d’altronde nella Liga il brasiliano ha fatto benissimo, lasciando un eccellente ricordo con la maglia del Barcellona. E nonostante da settimane si parli con insistenza di Real Betis, pare proprio che l’eventuale chiamata dei ‘Colchoneros’ possa convincere Arthur. Magari già nel mese di gennaio: c’è però una condizione imprescindibile da rispettare.

L’Atletico Madrid potrebbe dire presto addio a Lemar e – solo in questo caso – avrebbe terreno per muoversi nella direzione di Arthur. Servirà dunque un’uscita per fare spazio al ritorno del centrocampista verdeoro in Spagna. Le possibilità, però, restano vive. E non è detto che proprio entro fine gennaio Arthur non possa diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.