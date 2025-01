Torna Mourinho, tifosi sotto choc: esplode la bomba

José Mourinho prepara un clamoroso ritorno e lascia sotto shock tutti i tifosi: la notizia è sorprendente

L’avventura di José Mourinho al Fenerbahce potrebbe essere già giunta al capolinea ed il tecnico portoghese starebbe pensando di lasciare la Turchia al termine di questa stagione.

I risultati, almeno al momento, non sono stati del tutto soddisfacenti con il Fener che si ritrova secondo in classifica a -8 da un Galatasaray che non accenna a fermarsi. In Europa League, invece, i gialloblu hanno conquistato appena 8 punti in 6 giornate e si trovano al ventunesimo posto, praticamente al limite della zona play-off che rischia di sfuggire in caso di insuccesso nelle ultime due partite contro Lione e Midtjylland.

Quando è arrivato a Istanbul, c’era grande entusiasmo per Mourinho, ma col passare dei mesi questo è scemato tantissimo ed i tifosi hanno iniziato a lamentarsi dello Special One. Anche alcune bandiere del club come ad esempio l’ex portiere Volkan hanno rivolto critiche pesanti a Mourinho che, spesso e volentieri, si è lamentato degli arbitraggi per i risultati pessimi ottenuti e c’è la sensazione che il portoghese possa andare via dal club nei prossimi mesi, specie se la situazione dovesse precipitare.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Mourinho starebbe preparando un clamoroso ritorno in Premier League dove ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham e ciò potrebbe concretizzarsi molto presto.

Clamoroso Mourinho: lo Special One può tornare in Premier League

José Mourinho lascerà il Fenerbahce per fare il suo ritorno in Premier League. A dare la notizia è stato Fichajes.net secondo cui lo Special One starebbe preparando il suo ritorno nel campionato inglese che potrebbe avvenire molto presto. Il noto sito spagnolo ha fatto sapere come Mourinho fosse uno dei candidati per la panchina dell’Everton dopo l’esonero di Sean Dyche, ma alla fine i Friedkin hanno puntato su un altro tecnico, ovvero David Moyes che tornerà nel Merseyside dopo 12 anni.

Tuttavia questo non spegne le possibilità di rivedere Mourinho in Premier League la prossima stagione, quando potrebbe esserci l’ennesimo valzer delle panchine. Nonostante negli ultimi anni non abbia ottenuto grandi risultati, lo Special One è un tecnico ancora molto stimato in Inghilterra ed in estate qualche club potrebbe interessarsi a lui per permettergli di tornare ad allenare in Inghilterra.

Tra le squadre che potrebbero offrirgli l’incarico potrebbe esserci il Newcastle che sta pensando a lui come possibile sostituto di Eddie Howe. I Magpies hanno grandi progetti per il futuro e vogliono un top allenatore per la propria panchina, soprattutto qualora dovesse qualificarsi per l’Europa il prossimo anno. Mourinho vede di buon occhio un trasferimento a St. James Park e quella in bianconero potrebbe essere dunque la sua quarta esperienza in Premier League.