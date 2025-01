Addio dopo il gol: Yildiz via con lo scambio

Indiscrezioni di mercato pesanti su Kenan Yildiz: scambio clamoroso proposto alla Juventus, cosa succede

Nei momenti più difficili di una partita e di una stagione, quando le cose faticano a decollare, nel calcio è logico aggrapparsi alle giocate dei propri calciatori più importanti. Come sta facendo la Juventus con Yildiz, autore di una azione pregevole e di un gran gol nel derby contro il Torino. Purtroppo per i bianconeri, non sufficiente ad accaparrarsi i tre punti nemmeno questa volta.

Il giovane talento turco ha spaccato la gara dopo sette minuti, con una formidabile serpentina al limite dell’area, saltando due uomini e lasciandoli sul posto e poi concludendo a rete a fil di palo con un sinistro tagliente. Il modo migliore per iniziare la stracittadina, ma la Juventus non è riuscita a tenere il vantaggio. Vlasic ha pareggiato al termine della prima frazione e la Juventus ha raccolto il dodicesimo segno X del suo campionato.

In questo momento, bianconeri lontani dal vertice e che faticano a sviluppare al meglio la proposta di gioco che Thiago Motta vorrebbe. Yildiz sta provando a caricarsi sulle spalle i suoi, è al sesto gol stagionale, secondo consecutivo, e appare in crescita. Per adesso, tuttavia, non basta. E anzi, le gesta del giocatore fanno sì che l’interesse di mercato dei grandi club venga rilanciato.

E’ una Juventus che deve necessariamente provvedere ad acquisti importanti quanto prima, come sappiamo. Per i bianconeri, però, arriva anche una proposta di scambio clamorosa che riguarda proprio Yildiz.

Juventus su Araujo, il Barcellona ci prova per Yildiz: la risposta dei bianconeri

Tra i nomi più caldi del momento, per la Juventus c’è Araujo, difensore del Barcellona che per caratteristiche farebbe comodo eccome ai bianconeri e aiuterebbe a restaurare il bunker difensivo di inizio stagione. La trattativa con i blaugrana però per ora non si sblocca.

La Juventus si fa forte dell’accordo già esistente con il giocatore, la richiesta dei catalani rimane però elevata per il totale del cartellino del centrale uruguagio: ben 50 milioni di euro. Secondo ‘Elnacional.cat’, in ogni caso, dal Barça sarebbe arrivata la controproposta includendo Yildiz nell’affare.

Che un talento come il turco faccia gola è ovvio. Ma quella del Barcellona appare per il momento una provocazione. E la Juventus non sembra propensa a privarsi del suo numero 10.