Clamoroso: torna in Serie A dopo due anni e mezzo e quasi 200 gol

Il bomber è pronto a far ritorno in Serie A dopo due anni e mezzo lontano dall’Italia e con quasi 200 gol all’attivo: la notizia è clamorosa

Uno dei giocatori che più hanno segnato con regolarità in Serie A è pronto a fare il suo ritorno in Italia dopo essere andato via per tentare l’avventura all’estero.

A distanza di due anni e mezzo dalla sua ultima partita in Serie A, Lorenzo Insigne sta pensando seriamente di tornare in Italia. La sua esperienza al Toronto FC si è ormai conclusa e dopo aver trascorso lontanissimo da casa gli ultimi anni della sua carriera, l’ex Napoli è pronto a far ritorno nel nostro campionato. Sulla sua scrivania e quella del suo entourage sono giunte tante offerte da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Cina, ma l’intenzione di Insigne è quella di tornare in Italia.

Il sogno dell’esterno d’attacco sarebbe quello di tornare a vestire la maglia del Napoli e lo scorso novembre dichiarò come, se Conte lo chiamasse, si farebbe già trovare a Castelvolturno. Tuttavia, ad oggi gli azzurri hanno altre mire e pensare ad un ritorno all’ombra del Vesuvio per Insigne è utopistico, ma sulle sue tracce ci sarebbe un altro club di Serie A deciso a riportarlo in Italia, ovvero il Monza, alla ricerca disperata di giocatori che possano portare il club alla salvezza.

Insigne può tornare in Serie A: lo vuole il Monza di Galliani

Lorenzo Insigne potrebbe tornare a giocare in Serie A e dargli questa possibilità potrebbe essere il Monza. Il club biancorosso si trova in una situazione di classifica molto disperata considerato l’ultimo posto e la salvezza lontana 9 punti, ma non ha intenzione di alzare bandiera bianca e per questo Adriano Galliani è pronto ad intervenire con forza sul mercato per dare nuova linfa alla squadra.

L’ad dei brianzoli sta vagliando diversi profili da regalare al neo tecnico Salvatore Bocchetti e come riportato da Calciomercato.it tra questi ci sarebbe anche Insigne. Secondo le ultime indiscrezioni, il Monza avrebbe già contattato l’entourage di Insigne per valutare le possibilità di un trasferimento in biancorosso dell’ex Napoli, ma la trattativa non si preannuncia semplice.

Insigne ha un pesante ingaggio da 7 milioni di euro ed anche la situazione di classifica del Monza non aiuta molto Galliani che, però, ha fatto capire di volerci provare seriamente. L’arrivo di uno come l’ex Napoli in Brianza accenderebbe di nuovo l’entusiasmo della squadra e di una tifoseria che vuole a tutti i costi restare in Serie A. Un arrivo difficile, ma non impossibile soprattutto se c’è di mezzo uno come Galliani che di trasferimenti “impossibili” se ne intende eccome.