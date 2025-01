Dal Milan alla Juve, accordo saltato e sprint Giuntoli

Cristiano Giuntoli beffa il Milan, s’inserisce nella trattativa dopo il mancato accordo tra le parti: i tifosi della Juventus possono esultare

I destini di Milan e Juventus potrebbero incrociarsi ancora in questo mese di gennaio. E non solo per la sfida dell’Allianz Stadium in programma il prossimo 18 gennaio, ma anche e soprattutto per delle vicende di mercato che stanno coinvolgendo sia la dirigenza rossonera che quella bianconera. L’accordo tra il Milan e un calciatore importante sembra infatti ormai saltato, e nelle ultime ore si sarebbe inserito nella trattativa Cristiano Giuntoli, pronto a beffare i rivali e portare a casa un giocatore molto importante.

Nonostante l’arrivo di Conceiçao abbia in parte cambiato le strategie in casa Milan, modificando anche il futuro di alcuni giocatori che con Fonseca sembravano ai margini (ad esempio Tomori, a lungo sognato dalla Juventus), su alcuni obiettivi la dirigenza rossonera starebbe continuando a lavorare, anche se le difficoltà nel trovare un accordo non mancherebbero.

Un profilo molto interessante per la corsia di destra, ancora enigmatica nonostante il ritorno ‘tra i ranghi’ di Davide Calabria, è stato negli ultimi giorni accostato al Milan. L’interesse è vivo e forte, ma l’accordo non sarebbe ancora stato trovato, e nell’attesa Giuntoli avrebbe deciso d’inserirsi, provando ad anticipare la dirigenza rossonera e a portare a casa un calciatore che potrebbe fare molto comodo alla causa di Thiago Motta.

Milan beffato, Giuntoli tenta il super colpo: può passare alla Juventus nei prossimi giorni

In questi mesi sta guardando con grande insistenza in Portogallo, il Football Director della Juventus, per rafforzare la rosa bianconera rimanendo nei budget che prefissati. Oltre ad Antonio Silva del Benfica, da tempo accostato alla Vecchia Signora, ad aver preso corpo negli ultimi giorni è anche l’ipotesi di un terzino destro brasiliano, classe 2003, che in questa stagione si è messo in mostra sia in Portogallo che in Conference League.

Il nome caldo è in particolare quello di Alberto Costa del Vitória Guimarães, un profilo finito negli ultimi tempi nel mirino di big come il Milan, ma anche di altre squadre importanti in giro per l’Europa, dallo Sporting Lisbona al Brighton.

Valutato poco meno di 15 milioni dalla sua attuale squadra, nei piani dei Vimaranenses il brasiliano dovrebbe rimanere fino a fine stagione, per poi partire in estate al miglior offerente. Un progetto che però non sembra aver convinto lo stesso calciatore, desideroso di partire già nel mercato invernale per approdare in una big.

La sua priorità sarebbe al momento lo Sporting, ma dovesse la Juventus inserirsi con un’offerta ufficiale le cose potrebbero cambiare radicalmente. La situazione è quindi in divenire, ma stando a quanto riferito da un esperto di mercato come Matteo Moretto, Giuntoli avrebbe già avviato i primi contatti. Un primo passo per concludere rapidamente un’operazione complessa ma per nulla impossibile.