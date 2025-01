Dal Napoli all’Inter a parametro zero: Antonio Conte blocca tutto

Retroscena clamoroso sul mercato di Napoli e Inter: un top player azzurro poteva firmare con la squadra milanese, ma Antonio Conte ha posto il veto

Il mercato di gennaio sta regalando più di un grattacapo ad Antonio Conte, e più di una preoccupazione ai tifosi del Napoli. Oltre all’ormai partente Kvaratskhelia, anche un altro top player avrebbe cominciato infatti a guardarsi attorno e sarebbe stato lusingato addirittura da una rivale diretta come l’Inter, pronto a portarlo a Milano a parametro zero nei prossimi mesi. Un’operazione lampo tentata da Marotta, ma bloccata all’improvviso dall’intervento del tecnico azzurro, che non vuol sentirne di perdere un altro big.

Se il tecnico leccese ha dovuto arrendersi alla volontà di Kvaratskhelia di abbandonare il progetto partenopeo nel bel mezzo di un campionato di altissimo livello come quello che il Napoli sta disputando, non ha alcuna intenzione di veder partire tutti i perni di una rosa che, nella sua ottica, deve diventare sempre più competitiva, e non deve certo indebolirsi.

Per questo motivo, non appena intuita la situazione di pericolo che si stava per venire a delineare, sarebbe intervenuto con forza e decisione per bloccare quella che avrebbe potuto essere una delle classiche manovre astute di Beppe Marotta, sempre pronto ad approfittare delle incertezze degli altri club per rinforzare la sua squadra e fiaccare le concorrenti più pericolose.

Marotta tenta il super colpo gratis dal Napoli: Conte dice ‘no’

In casa Inter sono diversi i reparti che urgono di rinforzi, anche a causa dell’avanzare del tempo che potrebbe rendere alcuni dei pilastri della squadra meno competitivi rispetto al passato. Tra questi anche il centrocampo, già rafforzato nel 2024 con l’arrivo di un altro pilastro del Napoli, quel Piotr Zielinski che anche in nerazzurro sta dimostrando tutto il suo valore.

Proprio nell’ottica di mantenere alto il livello della mediana interista, Marotta avrebbe individuato in André-Frank Zambo Anguissa un possibile rinforzo per la prossima estate, consapevole del fatto che il centrocampista camerunese è al momento in scadenza a giugno e da febbraio potrebbe essere libero di firmare per qualunque squadra.

A rendere questo ennesimo colpo da maestro a parametro zero è però un dettaglio non trascurabile. Il contratto del calciatore africano può infatti prolungarsi da un momento all’altro grazie a una clausola per il rinnovo automatico che la società potrebbe esercitare unilateralmente, spostando la scadenza di un anno.

Che Anguissa possa quindi finire per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi al momento è un’ipotesi molto remota. Anche perché, come riportato da Calciomercato.it, al momento non ci sarebbero stati contatti tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra, e allo stesso tempo ci sarebbe stato il veto di Conte, desideroso di confermare Anguissa tra i suoi ‘pretoriani’, i calciatori su cui costruire un progetto sempre più competitivo e vincente.